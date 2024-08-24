横浜FCvs徳島 スタメン発表
[8.24 J2第28節](ニッパツ)
※18:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 15 伊藤翔
FW 20 村田透馬
監督
四方田修平
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 8 柿谷曜一朗
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 10 杉本太郎
MF 18 エウシーニョ
MF 44 山口竜弥
MF 54 永木亮太
FW 41 村上悠緋
控え
GK 31 長谷川徹
DF 3 石尾崚雅
MF 17 高田颯也
MF 28 鹿沼直生
MF 88 渡井理己
FW 16 渡大生
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作
※18:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 15 伊藤翔
FW 20 村田透馬
監督
四方田修平
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 8 柿谷曜一朗
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 10 杉本太郎
MF 18 エウシーニョ
MF 44 山口竜弥
MF 54 永木亮太
FW 41 村上悠緋
控え
GK 31 長谷川徹
DF 3 石尾崚雅
MF 17 高田颯也
MF 28 鹿沼直生
MF 88 渡井理己
FW 16 渡大生
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作