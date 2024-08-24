[8.24 J2第28節](ニッパツ)

※18:00開始

主審:荒木友輔

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 ガブリエウ

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 13 小川慶治朗

MF 14 中野嘉大

MF 78 ジョアン・パウロ

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 3 中村拓海

MF 34 小倉陽太

FW 9 櫻川ソロモン

FW 10 カプリーニ

FW 15 伊藤翔

FW 20 村田透馬

監督

四方田修平

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 21 田中颯

DF 4 カイケ

DF 5 森昂大

DF 26 青木駿人

MF 8 柿谷曜一朗

MF 9 ブラウンノア賢信

MF 10 杉本太郎

MF 18 エウシーニョ

MF 44 山口竜弥

MF 54 永木亮太

FW 41 村上悠緋

控え

GK 31 長谷川徹

DF 3 石尾崚雅

MF 17 高田颯也

MF 28 鹿沼直生

MF 88 渡井理己

FW 16 渡大生

FW 30 坪井清志郎

監督

増田功作