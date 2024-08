TWICE ツウィ、ソロデビュー曲「Run Away」の一部を公開…クセになるメロディに注目

TWICEのツウィが、ソロデビュー曲「Run Away」の一部を初公開した。ツウィは9月6日、1stミニアルバム「abouTZU」とタイトル曲「Run Away」を発売し、ソロアーティストとしてデビューする。これに先立ちJYPエンターテインメントは昨日(23日)、公式SNSチャンネルを通じて「Run Away」の音源の一部を一足先に聞くことがきる映像コンテンツとオンラインカバーイメージを公開した。

彼女のビハインドカットとともに公開されたタイトル曲「Run Away」の先行公開映像では、ツウィの圧倒的なビジュアルと繊細なボーカルが注目を集めた。さらに胸に響くようなフォー・オン・ザ・フロア(Four on the floor)リズム、強烈なシンセベース、「So are you ready tonight Are you ready to Fall in love so true This love I have for you」という魅惑的な歌詞が、楽曲に対する期待を高めた。「Run Away」はJYPエンターテインメントの代表プロデューサーであるパク・ジニョンが作詞し、Lauv、OneRepublic、Maxなど、グローバルミュージシャンとコラボしてきたジョニー・シムスン(Johnny Simpson)が制作に参加した。ナヨン、ジヒョに続いてTWICEから3人目のソロデビューを果たすツウィのアルバム名「abouTZU」は、英単語「about」と「TZUYU(ツウィ)」を組み合わせて作られた。今回のアルバムにはタイトル曲「Run Away」並びに「Heartbreak In Heaven(Feat. プニエル of BTOB)」「Lazy Baby(Feat. pH-1)」「Losing Sleep」「One Love」「Fly」まで計6曲が収録される。ツウィは最後のトラック「Fly」の作詞を担当し、デビュー後、初めて単独で作詞に挑戦した。TWICEの末っ子ツウィの様々な姿を見ることができるソロデビューアルバム「abouTZU」は9月6日の午後1時(アメリカ東部時間基準午前0時)に発売される。