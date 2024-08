秋田の比内地鶏たまご使用！渋谷スクランブルスクエア 14階「ハチふる SHIBUYA meets AKITA」

渋谷スクランブルスクエア 14階「ハチふる SHIBUYA meets AKITA」では、期間限定のソフトクリームメニューを提供中です。

「ハチふる」は、原材料や製造、企画などそのルーツは秋田県産であることにこだわり、ハチをモチーフにした食品や雑貨、軽飲食メニューなどバラエティ豊かな商品を多数揃える、地方創生型コンセプトショップです。

渋谷散策の合間に手軽に食べられるソフトクリームメニューは、「ハチふる」の人気商品のひとつ。

そのソフトクリームメニューに新作「Digging Pudding ソフト」が登場しました。

ソフトクリームに使用しているのは、秋田市雄和のジェラート店「GELATERIA yuwa」のソフトミックス。

アイスクリームに使用しているのは、秋田県大館市の有限会社黎明舎種鶏場産の比内地鶏たまご。

ほぼ毎日卵を産む一般の鶏と比べると、こちらは2〜3日に1個の卵を産むペース。

非常に貴重な卵で、味わいが濃厚なことに加えて黄身の色合いが濃いのが特徴です。

濃厚なたまごアイスに黒蜜が絶妙にマッチすると、風味はまさに“Pudding(プリン)”。

贅沢な味わいが口いっぱいに広がります。

スコップ型のスプーンを使ってソフトクリームを“Dig”していくと、宝物発見!中には、同じく秋田名物である「バター餅」が入っています。

「バター餅」は、もちもち・ふわふわの食感とほんのり香るバターの風味が病みつきになる絶品スイーツ。

バター餅を手掛けるのは、秋田県南部の老舗菓子店「蕗月堂」。

ハチふる店舗では、かわいらしいしっぽの模様が入ったどら焼き「もふどら」がお馴染みのお菓子屋さんです。

バター餅が絶品ソフトクリームの味を引き立てて、ほんのり香るバターの風味ともちもちした食感がさらに美味しさを倍増させています。

さらに、ソフトクリームにトッピングされているのは「秋田犬」をモチーフにしたクッキー。

秋田のお土産としてハチふる店舗でも大人気の『秋田ワンdeカップ』のクッキーをトッピングして、華やかさ&可愛さ満点。

ソフトクリームの上に乗っているクッキーは1つ108円(税込)で追加可能。

渋谷のシンボル「ハチ公」と秋田の「味」を楽しめるこちらの一品。

『秋田ワンdeカップ』『バター餅』はハチふる店舗でも購入できます。

「秋田ワンdeカップ」店舗でも販売中!

所在地 :東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア14階

営業時間:10:00〜21:00

定休日 :不定休

※営業時間の変更や休館の場合がありますので、事前に公式HPを確認してください。

