8月24日、札幌競馬場で行われた11R・2024ワールドオールスタージョッキーズ第2戦（3歳上3勝クラス・芝2000m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、シュバルツクーゲル（牡3・美浦・鹿戸雄一）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に松山弘平騎乗のポッドボレット（牡5・栗東・辻野泰之）、3着に坂井瑠星騎乗のアスクドゥポルテ（牡4・栗東・河内洋）が入った。勝ちタイムは2:00.1（良）。

2番人気で武豊騎乗、マイネルエンペラー（牡4・栗東・清水久詞）は、7着敗退。

【WASJ・第1戦】初戦をK.ティータンが制する…クファシルでV

WASJ第2戦・シュバルツクーゲルとC.ルメール騎手

2馬身半差完勝

C.ルメール騎乗の1番人気、シュバルツクーゲルが鮮やかな差し切りで、同騎手がWASJ第2戦を制した。直線では外から鮮やかな差し切りを決めて2馬身半差の完勝。WASJ初日を終えて、K.ティータン騎手とC.ルメール騎手が1位タイ、3位に坂井瑠星騎手が上位につけている。

【順位とポイント】

1位 K.ティータン 31pt

1位 C.ルメール 31pt

3位 坂井瑠星 30pt

4位 松山弘平 28pt

5位 J.モレイラ 24pt

5位 D.レーン 24pt

7位 D.サンチアゴ 16pt

8位 C.ホー 11pt

9位 武豊 10pt

9位 戸崎圭太 10pt

11位 T.オシェア 3pt

12位 川田将雅 2pt

12位 横山典弘 2pt

12位 吉村智洋 2pt

シュバルツクーゲル 6戦2勝

（牡3・美浦・鹿戸雄一）

父：キズナ

母：ソベラニア

母父：Monsun

馬主：G1レーシング

生産者：社台コーポレーション白老ファーム

【レース全着順】

1着 シュバルツクーゲル C.ルメール

2着 ポッドボレット 松山弘平

3着 アスクドゥポルテ 坂井瑠星

4着 カヨウネンカ D.レーン

5着 エリダヌス D.サンチアゴ

6着 ナックイルシーブ 戸崎圭太

7着 マイネルエンペラー 武豊

8着 ルージュアルル J.モレイラ

9着 バールデュヴァン T.オシェア

10着 モカフラワー 川田将雅

11着 ビキニボーイ K.ティータン

12着 マイネルニコラス 横山典弘

13着 コスモフロイデ 吉村智洋

14着 ニューノーマル C.ホー