J1福岡スタメン5人入れ替え 今夏加入の池田樹雷人が移籍後初出場へ 岩崎悠人は前線で起用か アウェーＧ大阪戦
◆明治安田J1第28節・G大阪―福岡（24日、パナソニックスタジアム吹田）
7試合ぶりの白星を目指すアビスパ福岡は、前節新潟戦からスタメンを5人入れ替え、今夏J1町田から期限付き移籍で加入したDFの池田樹雷人（27）が移籍後初めてスタメン入りした。移籍後初出場となる。
新潟戦で肩の手術から約3カ月半ぶりに復帰した前嶋洋太（27）は、4月20日磐田戦以来、約4カ月ぶりに先発。前嶋が離脱して以降、ウイングバックでの出場が多かった岩崎悠人（26）がFW登録でスタメン入りし、本職の前線で起用されそうだ。
【アビスパ福岡スタメン】
GK 村上昌謙
DF 亀川諒史
DF 田代雅也
DF 宮大樹
DF 池田樹雷人
DF 前嶋洋太
MF 重見柾斗
MF 前寛之
FW 紺野和也
FW シャハブ・ザヘディ
FW 岩崎悠人
【G大阪スタメン】
GK 一森純
DF 福岡将太
DF 黒川圭介
DF 中谷進之介
MF 岸本武流
MF 鈴木徳真
MF 山下諒也
MF ダワン
MF ファン・アラーノ
FW 宇佐美貴史
FW 坂本一彩