【キーンランドC】冨田アナのチョイ足しキーワード『0%！内枠勝利、0%！前走函館で4着以下、0%！前走札幌で3番人気以下』
【動画】キーンランドカップのとみチョイ｜https://youtu.be/zQ9ziRQwyFE
テレビ東京・冨田有紀アナから「第19回キーンランドカップ（GIII）」のチョイ足しキーワードをお届け！
第19回キーンランドカップ（GIII）
8月25日（日）2回札幌6日 発走時刻：15時35分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 オオバンブルマイ（牡4 武豊）
1-2 ナムラクレア（牝5 浜中俊）
2-3 プルパレイ（セ5 佐々木大輔）
2-4 モリノドリーム（牝5 C.ルメール）
3-5 シナモンスティック（牝5 丹内祐次）
3-6 エイシンスポッター（牡5 J.モレイラ）
4-7 マテンロウオリオン（牡5 横山典弘）
4-8 ゾンニッヒ（牡6 川田将雅）
5-9 エトヴプレ（牝3 藤岡佑介）
5-10 サトノレーヴ（牡5 D.レーン）
6-11 シュバルツカイザー（セ6 大野拓弥）
6-12 ビッグシーザー（牡4 坂井瑠星）
7-13 ジュビリーヘッド（牡7 C.ホー）
7-14 ダノンマッキンリー（牡3 戸崎圭太）
8-15 オタルエバー（牡5 松山弘平）
8-16 セッション（牡4 K.ティータン）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。