Àé½©¡¡¡Ö£´£°¡½£´£°¡×Ã£À®¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÂç¶½Ê³¡Ö¤³¤ó¤Ê´ñÀ×¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¼Â¸½¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦À¼Í¥¤ÎÀé½©¤¬£²£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÃ£À®¤·¤¿°Î¶È¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥ì¥¤¥ºÀï¤Ç£´£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£°ÅðÎÝ¤Î¡Ö£´£°¡½£´£°¡×¤òÃ£À®¡£»Ë¾åºÇÂ®¤Ç£¶¿ÍÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀáÌÜ¤Î°ìÂÇ¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ç¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÇàÂçÃ«¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼á¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡Àé½©¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤¡¡»Ë¾å£¶¿ÍÌÜ¤Î£´£°¡Ý£´£°¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢£¹²óÎ¢£²¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¡¢¤³¤³¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é°ìµåÌÜ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇµÏ¿Ã£À®¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¾¡Íø¡¢¤â¤¦Ì¡²è¡×¤È¶½Ê³¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê´ñÀ×¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Âç¥ê¡¼¥¬¡¼Ã£¤â¤¢¤ó¤Ê´é¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¹¬¤»¤Ê»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£