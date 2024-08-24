¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÍýÁÛ·Á¤À¡×À¾ÅÄÍ»Ö&¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤µ¤ó¤Î¡È¼ê¤Ä¤Ê¤®¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âÀä»¿¡ª¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×
À¾ÅÄ¤È¸Å²ì¤µ¤ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âÀä»¿¤·¤¿(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¾ÅÄÍ»Ö¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿ºÊ¡¦¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼ê¤Ä¤Ê¤®¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âÀä»¿¡ª¥Ð¥ì¡¼À¾ÅÄÍ»Ö&¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤µ¤ó¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿
¡¡À¾ÅÄ¤Ï¡ÖÀëºà¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¿¿¤¢¤²¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Î¤ä¤Ä¥¨¥â¤¤¡×¤È¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¥¸¡¼¥ó¥º¤Ç·è¤á¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢2¿Í¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¼Ì¿¿¤Ê¤É·×6Ëç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤¯¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡ÖÀèÆü¥¹¥Æ¥¤ÊÀëºà¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢2¿Í¤Î¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£¡ØPower volleyball¡Ù¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢2¿Í¤Î¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÍýÁÛ·Á¤À¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖºÇ¹â¤À¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈà¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Å²ì¤µ¤ó¤Ï°úÂà²ñ¸«¤Çº£¸å¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉ×¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É×¤ÎÀ¾ÅÄ¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤Î³èÌö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]