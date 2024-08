ドジャースの大谷翔平投手(30)が23日(日本時間24日)、自身のインスタグラムを更新。この日の本拠でのレイズ戦でメジャー史上6人目、史上最速126試合目での40本塁打&40盗塁を達成したことを報告。チームやファンへの感謝を記した。

大谷は「What a night and nice win! Thank you to my team and the fans for making 40/40 such an incredible moment!!(なんて夜と素晴らしい勝利!チームそしてファンの皆さん、40−40を素晴らしい瞬間にしてくれてありがとうございます)」と記した。

大谷は本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で遊撃への内野安打を放ち、連続試合安打を6に伸ばした。その後、二盗を成功させ、今季40盗塁に到達した。日本選手の40盗塁到達はイチロー(マリナーズなど)に次いで2人目となった。第5打席で4試合ぶりの一発とする今季40号サヨナラ弾を放ち、メジャー史上6人目、史上最速126試合目での40本塁打&40盗塁を達成した。

この投稿に世界中のフォロワーが反応。日本語、英語以外の言語でも祝福のコメントが寄せられた。「やる事が全てカッコ良すぎます」「どんなヒーローよりもヒーローですね!」などのコメントも見られた。

さらに、プロフットボールNFLのロサンゼルス・ラムズの公式アカウントも「Congrats on 40/40!!!(40−40おめでとう!!!)」とコメントするなど、他競技団体も大谷の快挙達成を祝福した。