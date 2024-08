チェルシーで居場所を無くすスペイン代表GKは去就が未だ不透明のようだ。



『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏によると、ボーンマスはチェルシーに所属するスペイン代表GKケパ・アリサバラガのレンタル移籍での獲得を検討しているという。



アスレティック・ビルバオのU-19出身であるケパは、2018年8月に当時GKとしては史上最高額となる7100万ポンドの移籍金でチェルシーへ完全移籍。チェルシーでは公式戦通算163試合に出場し、18-19シーズンにはチェルシーのヨーロッパリーグ制覇に貢献。しかし順風満帆と見られていたケパは徐々に序列を落とすと2023年8月にはレアル・マドリードにレンタル移籍。怪我を負ったベルギー代表GKティボー・クルトワの代役として期待されたが、ウクライナ代表GKアンドリー・ルニンの台頭もあり、レンタル先でも出場機会が限られることとなった。そんなケパだが、現在は所属元のチェルシーに帰還。しかし同クラブでの居場所は無く、去就は不透明のままとなっていた。





Kepa wins the @PremierLeague Save of the Season! #PLAwards pic.twitter.com/snrRqjI17c