ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö¥Ò¥Ã¥È¡¢»Íµå¤Ç¤¤¤¤¡×¤¬¥µ¥è¥Ê¥éËþÃÆ¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÆüËÜÁª¼ê½é¤È¤Ê¤ë£´£°ËÜÎÝÂÇ¡õ£´£°ÅðÎÝ¡Ö£´£°¡½£´£°¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤·¤«¤âºÇ¸å¤Ï¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ç¤ÎÅþÃ£¡£¤â¤Ï¤äÃ¯¤Ë¤âÉÁ¤±¤Ê¤¤Å¸³«¤ËÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢ÂçÃ«¤Ï²÷µó¤Î½Ö´Ö¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡½¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«
¡¡ÂçÃ«¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ß¤ó¤Ê¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«
¡¡ÂçÃ«¡¡¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¥Û¥ó¥È¤Ë£±ËÜ¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¡Ê»Íµå¡Ë¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿½Ö´Ö
¡¡ÂçÃ«¡¡¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÇ½éÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿³È½¤¬¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¡Ö£´£°¡½£´£°¡×¤ÎÄÁ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¼±¤Ê¤É¤Ï
¡¡ÂçÃ«¡¡²¿ËÜ¤°¤é¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÅðÎÝ¤â¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£ÅðÎÝ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½º£Ç¯ÁöÎÝÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Í×°ø¤Ï
¡¡ÂçÃ«¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼¡¤ò¤Þ¤ºÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¤Þ¤º¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÂ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤¤í¤¤¤íÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥Á¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤«
¡¡ÂçÃ«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤¬¤â¤Ã¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê»î¹çÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿ô»ú¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ë²¿¤«¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«
¡¡ÂçÃ«¡¡¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Çº£Æü¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï
¡¡ÂçÃ«¡¡¤â¤¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£