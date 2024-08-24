¡Ú¥Í¥³Ì¡²è¡Û²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤ÈÇ¤ÎÊª¸ì¡Ä ¼ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¸ÉÆÈ¡×¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦»Ñ¤Ë¶»ÂÇ¤¿¤ì¤ë¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
WEB¾å¤Î¸Ä¿ÍÀ©ºîÌ¡²è¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÌ¡²è²È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤â¤Î¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ª¾îÍÍ¤È±¢¥¥ãÀ¤ÏÃ·¸¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è²È¤ÎÌî°¦¤Ë¤ª¤·(@nioshi_noai)¤µ¤ó¤¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡ÖÇ¿À¥ª¥«¥ó¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤â¤½¤¦¤·¤¿Ì¡²è¤Î1¤Ä¡£¿Í¤ÈÇ¡¢¼ï¤Ï°ã¤¨¤É¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÓ¼º¤òÌþ¤ä¤¹¸÷·Ê¤Ë¶»¤¬ÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤ëÃ»ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤ÎÌî°¦¤Ë¤ª¤·¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£
ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤ÎÌî°¦¤Ë¤ª¤·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×+ÍÍ¤ÎÏ¢ºÜÁèÃ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1°Ì¤¬Ï¢ºÜ¸¢³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é2°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï¢ºÜ¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ï¡¢Ìî°¦¤Ë¤ª¤·¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯Ç¤Î¥ª¥«¥ó¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤À¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼Âºß¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÉÝ¤¯¸«¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÉÝ¤¯¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÊÌÓ¤ÏÃÆÎÏ¤ä¿¨¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤Ä¤Ö¤ì¶ñ¹çÅù¤ÎÉ½¸½¤¬¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê·°Ïµ¤¤À¤±¤Ç¥á¥¹¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¡¢É½¾ð¤Ë¤â½À¤é¤«¤µ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Í¥¤·¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤òÂ¿¤¯»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤ÎÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
X(µì¡§Twitter)¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊì¤òË´¤¯¤·¤¿¾¯Ç¯¤È¡¢»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿ÊìÇ¡×¤È¤¤¤¦Ä¾µå¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¡£¥Î¥Ü¥ë¤È¡ÖÇ¤Î¥ª¥«¥ó¡×¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤«¤é¡¢¼ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë¸ÉÆÈ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤ë¡£
ËÜºî¤ÇÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤ä¤³¤á¤¿»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö¤ª¸ß¤¤¿¨¤ì¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤Ë²áµî¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ø¿ÆÎ¥¤ì¡Ù¤È¡Ø»ÒÎ¥¤ì¡Ù¤¬Æ±»þ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«°ì¤«¤éÉÁ¤Ä¾¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¿´¤Ë¶¯¤¯»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Ìî°¦¤Ë¤ª¤·(@nioshi_noai)