社会人としての基礎力を高める！和歌山県「エンプロイアビリティ養成研修」

和歌山県「エンプロイアビリティ養成研修」

日時 : 9月21日(土) 「AI 時代の人材に求められるスキルとマインドセット」

10月6日(日) 「信頼をつくるコミュニケーションスキル」

10月20日(日)「相手に伝わる伝え方」

11月2日(土) 「上司の信頼を勝ち取る職場での報連相」

11月17日(日)「仕事ができる人のビジネス文書・メール作成」

開催時間は、各日「13:30〜17:30」です。

会場 : オンライン (Zoom)

参加費 : 無料

対象者 : 和歌山県内の求職者及び非正規雇用労働者

主催 : 和歌山県

受託運営: キャリア・ブレスユー

申込み : お申込みは以下のURLから。

締切は各開催日の3日前までです。

https://forms.office.com/r/1r1G9pW2Qv

和歌山県では、働き手のキャリアアップを支援するため、正規雇用を目指す方を対象に「エンプロイアビリティ養成研修」を開催。

この研修では、参加者が働き手としての価値を向上させるために必要なスキルや知識を習得することができるよう支援します。

<講師>

穂藤 友美 氏

キャリアコンサルタント(国家資格)

公認心理師(国家資格)

株式会社アナザーヒストリー認定コーチ

ワークライフバランスコンサルタント

日本プロフェッショナル講師協会 認定講師

Disc 認定ファシリテーター

SLII 認定トレーナー

和歌山県和歌山市生まれ。

和歌山県立桐蔭高校卒業後、大学で心理学を学ぶ。

システム開発やキャリアコンサルタントを経て、コーチングを学び、2014年に「働くことを通して、一人一人が自分らしく輝ける組織・社会をつくる」をビジョンとして独立。

大手システム開発会社、通信会社、食品メーカー、生命保険会社等の研修を担当。

また、和歌山県内の企業の人材育成にも関わる。

現在は、コミュニケーションやコーチングの研修を中心に、1on1の普及にも努めている。

