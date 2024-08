リーベルホテル大阪のハロウィンイベント！「BARでたしなむ大人のハロウィン・アフタヌーンティー」が9月1日(日)〜10月31日(木)開催

「リーベルホテル大阪」は、1F「CAFE&BAR LIBER」にて2024年9月1日(日)から10月31日(木)まで、2024年7月に新設されたBARカウンターで提供する「BARでたしなむ大人のハロウィン・アフタヌーンティー」を開催します。

リーベルホテル大阪「BARでたしなむ大人のハロウィン・アフタヌーンティー」

販売場所: 1F「CAFE&BAR LIBER」

提供期間: 2024年9月1日(日)〜2024年10月31日(木)まで

提供時間: 14:00〜18:00(L.O.17:00) ※数量限定、事前予約限定

価格 : 3,900円(コーヒー/紅茶付き)

4,400円(ノンアルコールカクテル、コーヒー/紅茶付き)

5,000円(ロゼスパークリングワイン、コーヒー/紅茶付き)

予約 : 下記URL内より予約いただけます

https://www.tablecheck.com/shops/hotel-liber-cafebar/reserve?menu_lists[]=66c3eca3e6d776d9c3a7abac

※予約優先

備考 : ※写真はイメージです。

※記載の料金はすべて消費税込みとなります。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

■「BARでたしなむ大人のハロウィン・アフタヌーンティー」概要

リーベルホテル大阪のシグネチャーレストラン「CAFE&BAR LIBER」に、新しくBARカウンターが登場しました。

落ち着いた居心地よい空間は、大人の女性にぴったりな、ここでしか味わえないリュクスな体験をお届けします。

パティシエのこだわりが詰まった、ミステリアスで魅惑的なスイーツ&セイボリーを楽しむアフタヌーンティーとともに、ハロウィンシーズンならではの午後のひとときを楽しめます。

■ストーリー仕立てで楽しむハロウィン・アフタヌーンティー

今回のテーマは、「Witch’s Sweet Temptation」。

魔女が作ったスイーツ&セイボリーは、花びらを散りばめた「ルージュローズマカロン」や、林檎を噛めば、違う味が楽しめる「マジックアップル」、血に見立てたラズベリーソースをかけた「ラブポーションカヌレ」など、バラや果実を使った魅惑的な赤や紫色のスイーツを取り揃えました。

魔女の甘い誘惑に導かれて、ちょっぴりスリリングなストーリー性と共に、パティシエ特製のスイーツ&セイボリーを堪能できます。

Witch’s Sweet Temptationイメージ

■STORY〜Witch’s Sweet Temptation〜

リーベルホテルにあるバーには秘密がある。

バーの中には誰にも知られていないドアがあり、定刻になると、ドアが開いて女の子が人知れずお菓子を届けに来るのだ。

彼女はお菓子作りが得意な魔女で、ドア一枚を隔てた向こうの屋敷で育てたバラや果実を使い、毎日たくさんのお菓子を作っている。

魔女が作るお菓子はいつも不思議で、少々スリリングな効用があると噂もあるが、それでもその美味しさに抗えず、人々はつい手を伸ばしてしまうという。

魅惑たっぷりの甘さ、ちょっぴりのスリリングをスパイスに。

●マカロン・ルージュロゼ

「嘘がつけない薬(バラのエキス)」が入ったマカロン。

素直な気持ちになりたいあなたに、勇気を授けましょう。

●マジックアップル

かの有名な白雪姫に送られた「願いが叶う林檎(=毒林檎)」をモチーフに。

魔法の林檎で秘めた願いを叶えましょう。

さぁ、この不思議な林檎はどんな味がする?

●ラブポーションカヌレ

カヌレの隠し味には「惚れ薬(ラム酒)」を。

食べた後、一番最初に見た人にあなたの心は奪われる、かもしれません。

●ミスティック カシスポーション

ちょっぴりスリリングな魔女のスパイスを加えたカシス味のカクテル。

※別料金

■内容

・カシスムース

・マカロン・ルージュロゼ

・真っ赤な クロワッサン・アマンド

・マジックアップル

・ウィッチズ パープルタルト

・テリーヌ・ショコラ キンモクセイの香り

・ラブポーションカヌレ

・赤ワインゼリー

・スコーン

・茸とフロマージュのキッシュロレーヌ 生ハム添え

・カボチャのプティング エスプレッソのカラメル

・フォアグラと鴨つくねのタルティーヌ

■店舗概要

店舗名 : リーベルホテル大阪 1F 「CAFE&BAR LIBER」

所在地 : 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス: JR「桜島駅」より徒歩約1分

営業時間: 17:00〜21:30(最終入店21:00)

