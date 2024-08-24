¥É·³»Ø´ø´±¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î·àÅª40¡½40¤ËÂç¶½Ê³¡Ö»î¹ç¤ËÂæËÜ¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤³¤ì°Ê¾å¤Î½ÐÍè¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹7¡½3¥ì¥¤¥º¡Ê2024Ç¯8·î23Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤ÇÍ··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Ï¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤ò6¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆóÅð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢º£µ¨40ÅðÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Î40ÅðÎÝÅþÃ£¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ê¤É¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè5ÂÇÀÊ¤Ç4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤¹¤ëº£µ¨40¹æ¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÊü¤Á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å6¿ÍÌÜ¡¢»Ë¾åºÇÂ®126»î¹çÌÜ¤Ç¤Î40ËÜÎÝÂÇ¡õ40ÅðÎÝ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬Ì¡²è°Ê¾å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¡£3¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿2»àËþÎÝ¡£ÂçÃ«¤¬º¸ÏÓ¥Ý¥·¥§¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦Ãæ´Ö¤ØÂÇ¤Á¾å¤²¡¢·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤ÏÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö40¡½40¤òÆ±»þ¤ËÃ£À®¤·¤Æ¡¢¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¡£»î¹ç¤ËÂæËÜ¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î½ÐÍè¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¶Ã¤¤À¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤¬¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£º£¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¥°¥é¥É¥¹¥é¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÂÇµå¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤òË¾¤ó¤À¡£Ãæ·ø¼ê¤Î¥·¥ê¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬½½Ê¬¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìë¤òÄù¤á¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î50¡½50¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤¬¤¿¤À»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìîµå¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢»Íµå¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£Áê¼ê¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤Ï°ìÄ¾¤ËÅÝ¤ì¡¢·Þ¤¨¤¿4²óÀèÆ¬¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡£¤³¤³¤Ïº¸ÏÓ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î2µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ¥·¥ó¥«¡¼¤Ë´°Á´¤ËµÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Í··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë3ÈÖ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÆóÅð¤ò·è¤á¡¢º£µ¨40ÅðÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï21Æü¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ç39¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ËÀ®¸ù¡£ÂçÂæÅþÃ£¤Ë¥À¥Ö¥ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤¬ÂçÃ«¤Î½Ð¾ì126»î¹çÌÜ¤Ç¡¢2006Ç¯¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥½¥ê¥¢¡¼¥Î¡ÊÅö»þ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Ë¤Î147»î¹çÌÜ¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤ÎµÏ¿Ã£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£