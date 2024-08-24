Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¡¡È¼ñÌ£¡É¤Î¹ÔÎóÊÂ¤ÓÃæ¤ËYouTube»£±Æ¡Ö²ù¤·¤¤¤±¤Éµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë·ÝÇ½º²¤¬¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê26¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Î¼ñÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Î¡ÖÀéÄ»¡×¥Î¥Ö¤¬¡¢32»þ´Ö¤Ö¤ÃÂ³¤±¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½ÐÍè»ö¤ä»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¼ñÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Â¤Î¸ý¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Þ¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡×¥Ñ¥ó¥ÁÉÍºê¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢Çä¤ì¤ëÁ°¤ÎÄØµ´ÅÛ¤ÈÆ±¤¸¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£ÅÄ¡£³«Å¹ÂÔ¤Á¤Ç¤Î·Ð¸³ÃÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¹¥¤¤Ç¡¢Ä«¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢1²ó¡¢¿·½É¤Ë¡×¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»×¤ï¤Ì½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖYouTube¤Î»£±Æ¤Î¤ä¤Ä¤ò»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡¢¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤ì±Ç¤Ã¤¿¤é¤µ¤¹¤¬¤Ë½ª¤ï¤ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤¤¤±¤Éµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£YouTubeÆ°²è¤Ø¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î·ÝÇ½º²¤¬¡Ä¡£ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤·¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³«Å¹Á°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£