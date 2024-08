安心へのこだわりや姿勢を描く！カーセブン「中古車売却安心篇テレビCM

カーセブンデジフィールドは、中古車取り扱い店「カーセブン」のブランドCM「中古車売却安心篇」を2024年8月25日より放送開始します。

カーセブン CM「中古車売却安心篇」放映

2024年の7月で創業25周年を迎えたカーセブン。

近年の中古車取引の透明性が叫ばれる以前よりお客様の不安を解消する取り組みとして「5つの安心宣言」を実施するなど、安心に向き合ってきました。

本CMでは創業時から続く社員の安心へのこだわりや姿勢を描いています。

・カーセブン 2024年中古車売却安心篇15秒

・カーセブン 2024年中古車売却安心篇30秒

■新CM企画意図

中古車業界は従来、取引の透明性に乏しく、お客様の不安や不満が発生しやすいという状態が続いていました。

特に車の売却経験の少ない利用者にとっては、その傾向が顕著でした。

このような背景から、本CMでは、「二人目の子どもが生まれることをきっかけに車を売却しようと考えている家族」を主人公にストーリーを展開。

初めて買った車の売却を検討するときの不安を描きながら、そういった不安を持つ方こそカーセブンに来てほしいという想いを伝えていきます。

近年、業界の不祥事が相次いだことで、生活者の不安が募り、業界の取引姿勢がようやく改善に向かいつつあります。

一方カーセブンは、業界が目まぐるしくアップデートをしていくはるか前より、お客様の安心を最優先に考えて行動をしていました。

理念表明に留まらない、お客様が安心を感じられる制度として設定した「5つの安心宣言」。

カーセブン代表の井上貴之が自動車業界の取引公正に向けての団体、JPUC※の代表理事を2014年から務めるなど、業界の変化前からの安心に向き合ってきた真摯な姿勢を本CMで表現しています。

※一般社団法人日本自動車購入協会

■テレビCMスタッフリスト

Creative Director / Copywriter 高市拓明 博報堂プロダクツ

Director 宇納駿 博報堂プロダクツ

Assistant Director 菁 娜 博報堂プロダクツ

Business Producer 菅野安代 博報堂

Business Producer 石塚和徳 博報堂

営業 能勢卓弥 博報堂プロダクツ

営業 鳥巣悠毅 博報堂プロダクツ

Producer 宮川拓也 博報堂プロダクツ

Producer 小林大輔 ドリフマンズ

PM 今野桃佳 ドリフマンズ

PM 波多野雄一 ドリフマンズ

PM/Coordinator 小田桐正則 ドリフマンズ

Camera 大畑一樹 Free

Light サトウアユム Free

特機 山形光一 スクリュー

Still Photographer 市村智宏 Free

Driver 斎藤学 AGENT-1

美術 長坂磨莉 Free

H/M 上西ななか Free

STY こむらひかる Free

Casting 藤増哲平 ゴールドキャスト

