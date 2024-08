立ったまま伸縮操作が行える脚立！長谷川工業「シャガマンブラック RYRB・RYRLB」

長谷川工業は、2024年9月6日(金)に、段差地でも水平をキープするため脚の長さが調整できる脚部伸縮脚立の上部操作タイプのブラックカラー「シャガマンブラック RYRB・RYRLB」を発売します。

長谷川工業「シャガマンブラック RYRB・RYRLB」

■発売日

2024年9月6日(金)

■購入先

全国の長谷川工業製品取扱店舗、ホームセンター

■生産工場

日本

群馬工場(群馬)

西脇工場(兵庫)

RYRB-15

・上部操作レバー

立ったまま両手で4脚同時、片手で2脚同時、片脚ずつのいずれでも伸縮操作が行えるので、しゃがまずに用途に合わせて対応できます。

上部操作(両脚)_1

上部操作(両脚)_2

上部操作(片脚)_1

上部操作(片脚)_2

・サイドトリガー

「サイドトリガー」は下から3段目のステップのサイドにあり、握りやすい形状で、トリガーを引くだけの直感的な操作が可能です。

その為、脚立を持ち運び後、直ぐに伸縮操作が行えます。

サイドトリガー_1

サイドトリガー_2

RYRBは、最大31cmの脚部伸縮、RYRLBは最大45cmの脚部伸縮が可能となっており、どちらも従来通り、しゃがんで下部での伸縮操作も行えます。

はしご時では、レバーを踏むことで伸縮脚が縮まないように、上部操作レバーをロックする安全構造になっているため、昇り降りの際も不安なく使用できる設計です。

RYRB_ハシゴ時

誤操作_ロック

シャガマンブラック RYRB・RYRLB 製品スペック

RYRB 製品スペック

RYRLB 製品スペック

製品紹介動画

■名前の由来

「シャガマン」は、立ったまま伸縮操作が行える=しゃがまない。

『しゃがまない』の関西弁『しゃがまん』から由来しており上部操作によって、作業効率のアップ、腰への負担軽減が期待できる製品です。

キャッチコピーの「立ち上がれ職人(ヒーロー)たち 曲げない姿勢で立ち向かう」には、同社がいつも尊敬している日本の素晴らしい職人たち(ヒーロー)を応援する気持ちが込められています。

また「シャガマン」は、設計、生産共に日本で作られた「MADE IN JAPAN」の脚立です。

