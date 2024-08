寒干大根を使用！やまう「国産DCこくぼし65g」「S国産こくぼし45g」

やまうは、国内産寒干大根を使用した「国産DCこくぼし65g」と「S国産こくぼし45g」を2024年9月1日に発売します。

南九州伝統、櫓(やぐら)で干した白首大根を100%使用しました。

この地域ならではの気候風土を生かし、約2週間天日干しをすることで、大根の中心部までしっかりと水分を抜き、凝縮された旨味と心地よい食感が生まれます。

国産原木乾燥椎茸と北海道産の昆布から一番出汁だけを丁寧にとり、醤油と合わせて豊かな風味とコクを実現した味付けに仕上がっています。

「旨味成分」がふんだんに使用されており、ご飯にもぴったりの味付けとなっています。

本品は素材の風味、歯切れを大切にするため、加熱殺菌をしていません。

食品安全認証を受け、厳格な品質・衛生管理が施された生産ラインだからこそ可能な製法となっています。

■商品概要

商品名:国産DCこくぼし65g

発売日:2024年9月1日(日)

価格 :250円(税抜)

内容量:65g

サイズ:幅129×奥108×高さ28mm

商品名:S国産こくぼし45g

発売日:2024年9月1日(日)

価格 :170円(税抜)

内容量:45g

サイズ:幅101×奥121×高さ28mm

