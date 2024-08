フルアム、パレスからデンマーク代表DFアンデルセンが完全移籍加入…背番号はかつてと同じ「5」

フルアムは23日、日本代表MF鎌田大地も所属するクリスタル・パレスから、デンマーク代表DFヨアキム・アンデルセンが完全移籍にて加入することを発表した。クラブの発表によると、アンデルセンは2029年6月30日までの5年契約を締結。移籍金は公表されていないが、イギリスメディア『スカイスポーツ』の報道によると、固定費2500万ポンド(約48億円)に状況次第でボーナス500万ポンド(約9億6000万円)が上乗せされ、最大3000万ポンド(約57億円)程度の見込みだ。かつて、アンデルセンは2020−21シーズンの1年間をレンタル移籍という形でフルアムで過ごしたことがあり、当時以来の約4シーズンぶりの復帰となる。背番号は当時と同じ「5」に決定した。

