¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¶½¼ý70²¯±ßÆÍÇË¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¶½¼ý¤Ï235²¯±ß¤Ë
¡¡7·î12Æü¤«¤é¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¡¢¤¤Î¤¦8·î23Æü¤Þ¤Ç¤Î43Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô477Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ70²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÇÛµë¤ÎÅìÊõ¤¬24Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙÀ¶ÌîºÚÌ¾¡¢²¬»³Å·²»¡¢»°±ºµ®Âç¤ÎÉñÂæÎ¢¥È¡¼¥¯
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ÂÙµ×»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò»³ºê¸¿Í¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¼ç±é¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¡£¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢Ë®²è¼Â¼ÌÎòÂåNo.1¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°µÏ¿¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÏ¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢¸ø³«21ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë8·î1Æü¤Ë¤Ï1ºîÌÜ¤«¤é4ºîÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë50²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¡¢¸ø³«29ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë8·î9Æü¤Ë¤Ï1ºîÌÜ¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹â¶½¹Ô¼ýÆþ57²¯±ß¤â°ìµ¤¤ËÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç²ÆµÙ¤ß±Ç²è¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ºîÌÜ¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Ê2019Ç¯4·î19Æü¸ø³«¡¿¶½¹Ô¼ýÆþ57.3²¯±ß¡Ë¡¢2ºîÌÜ¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à£² ÍÚ¤«¤Ê¤ëÂçÃÏ¤Ø¡Ù¡Ê22Ç¯7·î15Æü¸ø³«¡¿51.6²¯±ß¡Ë¡¢3ºîÌÜ¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à±¿Ì¿¤Î±ê¡Ù¡Ê23Ç¯7·î28Æü¸ø³«¡¿¶½¼ý56²¯±ß¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤È¤Ê¤ë¶½¼ý¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï235²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Ë®²è¼Â¼Ì±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤ÏÎà¤ò¸«¤Ê¤¤µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤ä¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂçÂæ¤ÎÆÍÇË¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙÀ¶ÌîºÚÌ¾¡¢²¬»³Å·²»¡¢»°±ºµ®Âç¤ÎÉñÂæÎ¢¥È¡¼¥¯
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ÂÙµ×»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò»³ºê¸¿Í¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¼ç±é¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¡£¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢Ë®²è¼Â¼ÌÎòÂåNo.1¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°µÏ¿¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÏ¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢¸ø³«21ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë8·î1Æü¤Ë¤Ï1ºîÌÜ¤«¤é4ºîÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë50²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¡¢¸ø³«29ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë8·î9Æü¤Ë¤Ï1ºîÌÜ¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹â¶½¹Ô¼ýÆþ57²¯±ß¤â°ìµ¤¤ËÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç²ÆµÙ¤ß±Ç²è¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤ä¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂçÂæ¤ÎÆÍÇË¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£