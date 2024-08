ZEROBASEONE、タイトル曲「GOOD SO BAD」MV予告映像第2弾を公開

ZEROBASEONEが、愛に向かって直進する。本日(24日)0時、ZEROBASEONEは公式YouTubeチャンネルを通じて、4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」のタイトル曲「GOOD SO BAD」予告映像第2弾を公開した。予告映像の中でZEROBASEONEは、室内で雨が降るなど、試練が続くが、積極的に自分だけの道を探しに行く。どんな瞬間にも屈することなく、“君”に向かって直進するように、9人のメンバーは恋に落ちたときめきとポジティブなエネルギーが感じられる多彩な表情を披露し、没入度を高めた。

特に、カムバック予告コンテンツで相次いで登場している「宇宙が語る / 彼女を逃さないで」という歌詞、新曲の一部が今回の予告映像を通じて公開された。それだけでなく、ZEROBASEONEだけの爽やかなエネルギーが感じられるパフォーマンスの一部もベールを脱ぎ、中毒性を感じさせ、期待を高めた。ZEROBASEONEは最初のミュージックビデオ予告映像を通じて俳優ユ・ジテのサポートにより、映画のような雰囲気を演出。2本目の予告映像を通じては、ZEROBASEONEのビジュアルが際立ち、本編に対する関心を高めている。最初の予告映像は、公開直後、YouTubeの人気急上昇動画にランクインするなど、関心を集めた。「GOOD SO BAD」は、「それにもかかわらず、逃さない愛」をZEROBASEONEだけのポジティブなエネルギーで表現。グローバルヒットメーカーのKENZIEが制作に参加した。ZEROBASEONEのすがすがしいボーカルとラップが合わさり、一遍の愉快なラブコメディを見るような雰囲気を届ける。4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」は、ZEROBASEONEが前作の3rdミニアルバム「You had me at HELLO」発売以降、約3ヶ月ぶりに発売する作品だ。これまで発表した3つのアルバムは発売当日にミリオンセラーとなり、名実ともに“第5世代のアイコン”となったZEROBASEONEの今回の活動に、音楽界の注目が集まっている。「CINEMA PARADISE」は、26日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。