長谷川工業は、本格的なレーシングシミュレーター「DRAPOJI」を販売中です。

今回は初の冠イベント「WEINS GT DRAPOJIカップ」をトレッサ横浜北棟2F GRガレージトレッサ横浜で2024年8月25日(日)に開催します。

長谷川工業「WEINS GT DRAPOJIカップ」

【DRAPOJIカップ 大会概要】

日時 :2024年8月25日(日) 10:00〜17:00

会場 :トレッサ横浜北棟2F GRガレージトレッサ横浜

神奈川県横浜市港北区師岡町700

参加条件 :3人1組エントリー(年齢、性別問わず)

使用ゲーム:グランツーリスモ7

型式 :予選…タイムアタック

3人のタイム合計 上位10組が準決勝進出

準決勝…レース 1レース5周

3人1組ドライバー2交代制 上位4組が決勝進出

敗者復活…レース 1レース5周

3人1組2交代制 準決勝敗退チームの上位1組が決勝進出

決勝…レース 1レース5周

3人1組2交代制

コース :富士スピードウェイ(決勝)

ハイスピードリンク(準決勝・敗者復活戦)

ブロードビーンレースウェイ フルコース(予選)

車体 :GRスープラRace Car(Gr.4)

エントリー:無料 当日受付

*参加受付の際にチーム名を受付にお伝えください

長谷川工業は、本格的なレーシングシミュレーター「DRAPOJI」を販売中。

今回は初の冠イベント「WEINS GT DRAPOJIカップ」をトレッサ横浜北棟2F GRガレージトレッサ横浜で2024年8月25日(日)に開催します。

e-Motorsportsを通じてリアルとシム、老若男女問わずカーレースの素晴らしさと楽しさを体感することを目的に夏休み最後の思い出として最適なイベントです。

【DRAPOJIとは】

2018年2月に発売のアルミフレームで構成されたコックピットで、高い堅牢性を誇りレーシングカーを正確にコントロールすることが出来ます。

これにより、実際のマシンを操縦するかのように、完璧なドライビングフィールを体感できます。

DRAPOJIベースモデル(BK)

■e-Motorsportsの盛り上がりにオンラインのレースあり

近年世界的に盛り上がりを見せるeスポーツ業界。

昨今の状況から、レース業界でもシミュレーターを使用したオンラインのレースが開催されるなど、モータースポーツ業界に非常に大きな影響を与えていると言われています。

プレイ環境をワンランク上に引き上げることができる本格仕様の『レーシングシミュレーター用コックピットDRAPOJI(ドラポジ)』を、楽しめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 横浜でe-Motorsportsの王者決定!長谷川工業「WEINS GT DRAPOJIカップ」 appeared first on Dtimes.