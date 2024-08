「Harry Potter Cafe」に「バック・トゥ・ホグワーツ」にインスパイアされた新メニューが登場

東京・赤坂にあるハリー・ポッター魔法ワールドの世界観を表現したカフェ「Harry Potter Cafe」に、8月30日よりホグワーツの新学期(9月1日)を祝う「バック・トゥ・ホグワーツ」にインスパイアされたそれぞれの寮をイメージした新メニューとグッズが順次期間限定で提供開始となる。新メニューは、4寮をイメージしたノンアルコールカクテルと、2種のアイスをのせ、カラフルなソースで仕上げたパフェで、どのメニューも思わず写真に撮りたくなるフォトジェニックで華やかなスペシャル感あふれるメニューとなっている。ドリンクとパフェのセットメニューやグッズなどもある。

■メニュー・グリフィンドール ドリンク※通期単品販売なし、セット期間のみ販売。大胆さをもつグリフィンドールをイメージしたフルーツとスパイスの効いたノンアルコールカクテル。・スリザリン ドリンク※通期単品販売なし、セット期間のみ販売。野心あふれるスリザリンをイメージし、緑のハーブでうめつくしたミントとライムのノンアルコールカクテル。・ハッフルパフ ドリンク※通期単品販売なし、セット期間のみ販売。友好的でフェアプレイあふれるハッフルパフをイメージしたトロピカル風味のノンアルコールカクテル。・レイブンクロー ドリンク※通期単品販売なし、セット期間のみ販売。知性あふれるレイブンクローをイメージした澄んだ色のライチとフローラルフレーバーの甘酸っぱいノンアルコールカクテル。・グリフィンドール パフェ:1790円(税込)パンナコッタやバニラとカシスの2種のアイスをのせ、グリフィンドールを象徴するカラーをイメージしたベリーソースで仕上げたパフェ。・スリザリン パフェ:1790円(税込)パンナコッタやバニラとヨーグルトの2種のアイスをのせ、スリザリンを象徴するカラーをイメージしたキウイソースで仕上げたパフェ。・ハッフルパフ パフェ:1790円(税込)パンナコッタやバニラとヨーグルトの2種のアイスをのせ、ハッフルパフを象徴するカラーをイメージしたレモンソースで仕上げたパフェ。・レイブンクロー パフェ:1790円(税込)パンナコッタやバニラとヨーグルトの2種のアイスをのせ、レイブンクローを象徴するカラーをイメージしたブルーのヨーグルトクリームで仕上げたパフェ。■セットメニュー(ドリンクとパフェのセット)8月30日(金)〜9月12日(木)グリフィンドール/ハッフルパフ9月13日(金)〜9月26日(木)スリザリン/レイブンクロー9月27日(金)〜10月10日(木)グリフィンドール/レイブンクロー10月11日(金)〜10月24日(木)スリザリン/ハッフルパフ10月25日(金)〜10月31日(木)グリフィンドール/スリザリン■オリジナルグッズ・Gryffindor スプーン:880円(税込)・Slytherin スプーン:880円(税込)・Ravenclaw スプーン:880円(税込)・Hufflepuff スプーン:880円(税込)WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)