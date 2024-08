KARAのヨンジが、RIIZEとの記念ショットを公開し、話題になっている。ヨンジは昨日(23日)、自身のX(旧Twitter)を通じて、RIIZEと撮った写真を公開。「RIIZEあってLucky、ファイト!」とRIIZEの日本デビュー曲「Lucky」を引用したウィットに富んだコメントをつけ加えた。写真でヨンジはRIIZEのCDを持って笑顔を見せており、RIIZEのメンバーたちとの身長差も見る人を胸キュンさせた。彼女は16日に放送された「ミュージックステーション」2時間SPでRIIZEに対面したと推測される。番組でKARAは最近リリースした新曲「I Do I Do -Japanese ver.-」と、夏の名曲「GO GO サマー!」を13年ぶりに披露し、大きな反響を呼んだ。また同日の放送に出演した後輩RIIZEを応援する姿も目を引いた。