特撮ヒーローの仮面ライダーアマゾンと仮面ライダー響鬼がメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)にラインナップ入り。メディコム・トイの直営店1/6計画での発売となる。仮面ライダーアマゾンは特撮TV番組『仮面ライダーアマゾン』(1974年)の主役ヒーロー。アマゾンから来た青年アマゾンが変身し、悪の組織ゲドンと戦う。パンチやキックの他、噛みつきやひっかきも駆使する。必殺技は腕のヒレで相手を両断する「大切断」。

仮面ライダー響鬼(ヒビキ)は特撮TV番組『仮面ライダー響鬼』(2005年)の主役ヒーロー。人を襲う怪物・魔化魍(まかもう)と戦う組織「猛士(たけし)」の関東支部に所属するヒビキが変身する。音撃鼓・火炎鼓や音撃棒・烈火による清めの音で魔化魍を倒す。仮面ライダーアマゾンは野生児のアマゾンが変身すること、基本的に昆虫がモチーフだった昭和ライダーにおいてオオトカゲモチーフであること、独特の戦闘スタイルなどから異色のライダーと見られることが多い。一方仮面ライダー響鬼も、明確な「目」のない顔や特殊な輝きの全身、音を用いた戦闘などにより仮面ライダーとしては異色と考える人が少なくないようだ。また「変身前と変身後の呼び名が基本同じ」という点も共通している。今回は、この昭和と平成の異色ライダーが、同タイミングでベアブリックになった形だ。ベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。(C) 石森プロ・東映BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 仮面ライダーアマゾン 100% & 400%『仮面ライダーアマゾン』の主役ヒーローをベアブリックで再現。左腕の「ギギの腕輪」もプリントされている。渋谷にあるメディコム・トイの直営店1/6計画で発売予定。(C) 石森プロ・東映BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 仮面ライダー響鬼 100% & 400%『仮面ライダー響鬼』の主役ヒーローがベアブリックになって登場。ボディ表面は偏光塗料を使用し、独自の質感を再現している。1/6計画で発売予定。メディコム・トイでは仮面ライダー以外にも、様々なキャラクターや作品、アーティストや企業などとコラボしたベアブリックを発売・プロデュースしている。ここではその新製品情報をお届けしよう。(C) DisneyBE@RBRICK Lonesome Ghosts 100% & 400%ディズニーの短編映画『ミッキーのお化け退治』に登場した幽霊をベアブリックで再現。(R), TM, (C) Kellogg Co.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK HONEY 100% & 400%ケロッグのシリアル「ハニーポン」のキャラクター・ハニーをベアブリック化。007 and related James Bond Trademarks, TM Danjaq.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 007 James Bond “THUNDERBALL” 100% & 400%映画『007/サンダーボール作戦』の主人公ジェームズ・ボンドがベアブリックになって登場。スーツ姿で、背中にジェットパックを装備している。007 and related James Bond Trademarks, TM Danjaq.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 007 James Bond “MOONRAKER” 100% & 400%こちらは映画『007/ムーンレイカー』のジェームズ・ボンドをベアブリック化。宇宙服姿だ。『サンダーボール作戦』とは演じた俳優が異なり、ベアブリックでも顔つきの違いが再現されている。※本商品はNASA(アメリカ航空宇宙局)の正式許諾を受け製作されております。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK APOLLO17 ASTRONAUT 100% & 400%現時点では最後の有人月面着陸となっている、アポロ17号の宇宙飛行士の姿を再現したベアブリック。ヘルメットのバイザース部分はメッキ仕様になっている。次のページにもアイテムあり!(C) 2024 Sex Pistols Residuals.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK Sex Pistols “God Save The Queen” CHROME Ver. 1000%伝説的ロックバンドであるセックス・ピストルズの名曲『ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン』をモチーフにしたベアブリックがメッキ仕様で登場。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO 牡丹 100% & 400%ファッションブランド「YOHJI YAMAMOTO(ヨウジヤマモト)」が他業種とコラボする「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)」から牡丹柄のベアブリックが登場。(C) mastermind JAPANBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK mastermind JAPAN COSTUME Ver. 400%(左)、1000%(右)ファッションブランド「マスターマインド・ジャパン」のベアブリック、今回は着ぐるみ型のコスチューム仕様。(C) 2024 HelinoxBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.Helinox X BE@RBRICK Paris Edition 2024 400%アウトトア用品ブランド、ヘリノックス社のベアブリックのパリショップエディション。全世界24個の超限定プロダクト。Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.MY FIRST BE@RBRICK B@BY DIGITAL CAMO Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)ボディ内部にビーズが入っているベアブリックの新色。今回はデジタルなカモフラージュ(迷彩)柄だ。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 招き猫 千万両 桃金メッキ × 金メッキ 100% & 400%メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。人気の招き猫の、半分色替えタイプの新色で、ゴージャスな桃金メッキと金メッキの組み合わせ。目の形はほぼ同じだが、顔のデザイン全体は実は左右で違う。首元の鈴も同様だ。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 招き猫 千万両 銀メッキ × 桃金メッキ 100% & 400%こちらも和のベアブリックの新作で、銀メッキと桃金メッキの組み合わせ。今回、あなたのお気に入りのベアブリックはあっただろうか? それぞれ販売店舗・条件が異なっており、事前受注を受け付けるものもあるので、購入希望の方はよくご確認を。※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。