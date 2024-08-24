新潟6R新馬戦を制したモカラマーズ(撮影：下野雄規)

写真拡大

　24日、新潟競馬場6Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1200m・15頭)は、好位追走から直線で抜け出した横山武史騎手騎乗の1番人気モカラマーズ(牡2、栗東・高柳大輔厩舎)が、逃げ粘った12番人気キタノライブリー(牝2、美浦・本間忍厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分14秒4(良)。

　さらにクビ差の3着に2番人気サノノワンダー(牡2、美浦・栗田徹厩舎)が入った。なお、3番人気モーリシャスアロマ(牝2、栗東・新谷功一厩舎)は5着に終わった。

　勝ったモカラマーズは、父アドマイヤマーズ、母オアシスクイーン、その父シニスターミニスターという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆モカラマーズ(牡2)
騎手:横山武史
厩舎:栗東・高柳大輔
父:アドマイヤマーズ
母:オアシスクイーン
母の父:シニスターミニスター
馬主:村上憲政
生産者:岡田牧場

【全着順】
1着　モカラマーズ　1人気
2着　キタノライブリー　12人気
3着　サノノワンダー　2人気
4着　ヨドノエース　14人気
5着　モーリシャスアロマ　3人気
6着　ハコダテサンバ　7人気
7着　アカオー　10人気
8着　サマーエンジェル　5人気
9着　リュウノワールド　8人気
10着　フクノスパイン　6人気
11着　ラブミーハーパー　11人気
12着　アメージング　4人気
13着　シャインミラカナ　9人気
14着　ジョウショータイガ　13人気
競走除外　アイビーガオー