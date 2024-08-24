24日、新潟競馬場6Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1200m・15頭)は、好位追走から直線で抜け出した横山武史騎手騎乗の1番人気モカラマーズ(牡2、栗東・高柳大輔厩舎)が、逃げ粘った12番人気キタノライブリー(牝2、美浦・本間忍厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分14秒4(良)。

さらにクビ差の3着に2番人気サノノワンダー(牡2、美浦・栗田徹厩舎)が入った。なお、3番人気モーリシャスアロマ(牝2、栗東・新谷功一厩舎)は5着に終わった。

勝ったモカラマーズは、父アドマイヤマーズ、母オアシスクイーン、その父シニスターミニスターという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆モカラマーズ(牡2)

騎手:横山武史

厩舎:栗東・高柳大輔

父:アドマイヤマーズ

母:オアシスクイーン

母の父:シニスターミニスター

馬主:村上憲政

生産者:岡田牧場

【全着順】

1着 モカラマーズ 1人気

2着 キタノライブリー 12人気

3着 サノノワンダー 2人気

4着 ヨドノエース 14人気

5着 モーリシャスアロマ 3人気

6着 ハコダテサンバ 7人気

7着 アカオー 10人気

8着 サマーエンジェル 5人気

9着 リュウノワールド 8人気

10着 フクノスパイン 6人気

11着 ラブミーハーパー 11人気

12着 アメージング 4人気

13着 シャインミラカナ 9人気

14着 ジョウショータイガ 13人気

競走除外 アイビーガオー