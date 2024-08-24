£Î£È£ËÂç²Ï¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×ÃÂÀ¸¡ª¡¡ÂÐÏÃ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿Å°ÄìÅª¤ÊÀ¸¡¹¤·¤µ¡¡Âè£³£²²ó¤ß¤É¤³¤í
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸å£¸»þ¡Ë¤ÎÂè£³£²²ó¡ÖÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë½ñ¤¯¡×¤¬£²£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçÀÐÀÅ»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤Ê¿°Â»þÂå¤Îµ®Â²¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢£±£°£°£°Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤Îºî¼Ô¡¦»ç¼°Éô¡¿¤Þ¤Ò¤í¤ÎÀ¸³¶¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡£±£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè£³£±²ó¡Ö·î¤Î²¼¤Ç¡×¤Ï¡¢¤Þ¤Ò¤í¡ÊµÈ¹â¡Ë¤¬¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤ò½ñ¤½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤²ó¡£¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿Æ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤«¤éÃæµÜ¡Ê¸«¾å°¦¡Ë¤ò°Ö¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÊª¸ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Ò¤í¤À¤¬¡¢Êª¸ì¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¼½ñ¤¯¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡¢ÂÐÏÃ¤ÎÏ¢Â³¤¬¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Í¾òµÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÏÂÀô¼°Éô¡¿¤¢¤«¤Í¡ÊÀôÎ¤¹á¡Ë¤Ï¡¢ÅÔ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖËíÁð»Ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤Þ¤á¤«¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤¤¬Íø¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¿ÍÈ©¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£À¶¾¯Ç¼¸À¡¿¤¤¤ç¤¦¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¼¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ë¤¬¤«¤Ä¤Æ¡Ö¹Ä¹¡ÍÍ¤Ë±Æ¤Ê¤É¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¤ª»Ñ¤À¤±¤ò¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤·¤Æ¡ÖËíÁð»Ò¡×¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë£²¿Í¤Î»Ñ¤«¤é¡¢¤Þ¤Ò¤í¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÇº¤à¤¬¡¢Äï¡¦°Ôµ¬¡Ê¹â¿ù¿¿Ãè¡Ë¤«¤é¤Î¡Ö»Ð¾å¤Ïº¬¤¬°Å¤¯¤Æ¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¾µå»ØÅ¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½ñ¤¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¼Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡±ÛÁ°¤Î»æ¤ò¤Þ¤Ò¤í¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ëÆ»Ä¹¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö»ä¤â¤¤¤Ä¤«¤¢¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤»æ¤Ë²Î¤äÊª¸ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¿½¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢Á×¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡×¡Ö²¶¤Î´ê¤¤¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡×¤ÈÌ©²ñÃæ¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿²ñÏÃ¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡È»°Ïº¥â¡¼¥É¡É¡£¤â¤Ï¤ä±£¤¹µ¤¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤Ò¤í¤Ë°ÍÍê¤Î¿¿°Õ¤ò¸«È´¤«¤ì¤¿Æ»Ä¹¤Ï¡¢ËÜ¿´¤ÏÃæµÜ¤Î¤¿¤á¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖËíÁð»Ò¡×¤òÄ¶¤¨¤ë½ñÊª¤òÄë¤Ë¸¥¾å¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇò¾õ¡£¤Þ¤Ò¤í¤ÏÆ»Ä¹¤Ë¡ÖÄë¤ÎÀ¸¿È¤Î¤ª»Ñ¤ò¡×¤È¤»¤¬¤ß¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤äÄê»Ò¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¡¢Á§»Ò¡ÊµÈÅÄÍÓ¡Ë¤È¤ÎÊ£»¨¤Ê´Ø·¸À¤Ê¤É¤òÅ°ÄìÅª¤ËÊ¹¤½Ð¤¹¡£¡ÖÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡×¤ß¤¿¤¤¤Ç¶»¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤È¤µ¤ì¤ë£²¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ê¤é¡¢Äë¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆ»Ä¹¼«¿È¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë·î¤ò¸«¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ£²¿Í¤¬Ä»ÊÕÌî¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤êÄ¤¤Ã¤¿¡ÖÄ¾½¨¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Ç¤¢¤ë»ö¼Â¤òºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤ë¡£¡ÖÃ¯¤«¤¬¡Ä¤¤¤Þ²¶¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë·î¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¶¤Ï·î¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¿¡×¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î£³£°¿ôÏÃ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾ÝÄ§Åª¤Ë±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·î¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤³¤³¤Ëµ¢·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æ»Ä¹¤¬µ¢Âð¤·¤¿ÍâÄ«¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê»æ¤ËÁêÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Ò¤í¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Êª¸ì¤¬Å··¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£½ñ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î»æ¤¬¥Ï¥é¥Ï¥é¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¤Þ¤Ò¤í¤Ï²¿¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤´é¤Ç¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤ÎÃÂÀ¸¡£À¡¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÁ¯Îõ¤Ê±é½Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Âå¤Ç¤â¤è¤¯¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬¡È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¡É¤Ê¤É¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤Ò¤í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤ÆÎøÊ¸¤ÎÂåÉ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤äÄ¾½¨¤é¤È¤ÎÆü¡¹¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿½ñÊª¡¢Å¾¤²²ó¤ë¤Û¤ÉÃ¯¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ²±¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£Å·¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢ËÝ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ò¤í¼«¿È¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤Ò¤í¤¬¾ðÇ®Åª¤Ë½ñ¤ÀÚ¤Ã¤¿Êª¸ì¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿°ì¾òÅ·¹Ä¤â¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¡ÄÄ¿¡Ê¤Á¤ó¡Ë¡©¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ½¾ð¤Ç»×¤ï¤º¥Ú¡¼¥¸¤òÊÄ¤¸¤ëÀ¸¡¹¤·¤µ¡£¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤È¤ÎÈþ¤·¤¤Æü¡¹¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖËíÁð»Ò¡×¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨Ì¯¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ëÉÁ¼Ì¤¬Â³¤¯¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¡£¹çÀï¥·¡¼¥ó¤Î¤Ê¤¤Ê¿°ÂÂç²Ï¤À¤¬¡¢Ê¸³Ø¥Ç¥å¥¨¥ë¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤ëÂè£³£²²ó¡£°ì¾òÅ·¹Ä¤ÏÆ»Ä¹¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¤Ë¤Þ¤Ò¤í¤ÎÊª¸ì¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆ»Ä¹¤Ï¤Þ¤Ò¤í¤ËÃæµÜ¡¦¾´»Ò¤¬Êë¤é¤¹Æ£Ôä¤Ø½Ð»Å¤·¡¢½÷Ë¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¼¹É®¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£ÅöÁ³¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢°ì¾òÅ·¹Ä¤¬Êª¸ì¤ÎÂ³¤¤òÆÉ¤à¤¿¤á¡¢Æ£Ôä¤ØÍè¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¡¢¾´»Ò¤È¤ÎÃç¤ò¿¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤Ò¤í¤ÏÆ»Ä¹¤ÎÄó°Æ¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤¬¡¢Éã¡¦°Ù»þ¡Ê´ßÃ«¸ÞÏ¯¡Ë¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤Ò¤í¡¢¤Ä¤¤¤ËÆâÎ¢¤Ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ò¤í¥Ñ¡¼¥È¤ÈÆ»Ä¹¥Ñ¡¼¥È¤ÏÊ¬¤«¤ì¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËµÜÃæ¤Ç¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Àè½µ¤ÎÍ½¹ð¡¢Æ»Ä¹¤ÎËÌ¤ÎÊý¡¦ÎÑ»Ò¡Ê¹õÌÚ²Ú¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÂ¤¬¤Ê¤¼¤Þ¤Ò¤í¤µ¤ó¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ËÆ»Ä¹¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤«¡£ÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÇÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê£Î£È£ËÃ´Åö¡¦µÜÏ©ÈþÊæ¡Ë