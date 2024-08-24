全英アルバム・チャート、ポスト・マローンの最新作『F-1 Trillion』が初登場1位
ポスト・マローン『F-1 Trillion』
今週のUKアルバム・チャートは、ポスト・マローンの最新作、通算6枚目のスタジオ・アルバム『F-1 Trillion』が初登場で1位に輝いた。マローンにとって、セカンド『Beerbongs & Bentleys』（2018年）、サード『Hollywood's Bleeding』（2019年）に次ぐ3作目の全英NO.1アルバムとなった。
3位にはテイラー・スウィフトの最新作『The Tortured Poets Department』が先週の4位から再浮上した。
シングル・チャートは、先週に続き、英国のエレクトロニック・ミュージック・デュオ、Chase & Statusとラッパー、ストームジーのコラボ「BACKBONE」が2週目となる1位に輝いた。2位には、チャペル・ローンの「Good Luck, Babe!」が先週の3位から再浮上し、代わって、ビリー・アイリッシュの「Birds Of A Feather」が2位から3位へ後退した。
今週新たにトップ10入りした曲は2曲あり、レディー・ガガとブルーノ・マーズのコラボ「Die With A Smile」が7位に初登場したほか、チャペル・ローンの「Hot To Go」が先週の12位から10位へ浮上し、トップ100にチャート・イン後14週目で10位圏内に到達した。
???? Somebody pour him a drink! ????— Official Charts (@officialcharts) August 23, 2024
Post Malone (@PostMalone) claims his third UK chart-topper with country record #F1Trillion ????
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Ako Suzuki
Chase & Status (@chaseandstatus) and Stormzy (@stormzy) make it TWO weeks at the top with #BACKBONE ????— Official Charts (@officialcharts) August 23, 2024
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