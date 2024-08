エイベックス・ピクチャーズ(以下、API)とアジア最大規模のドラマ制作会社のスタジオドラゴンが、戦略的業務提携協定による第二弾プロジェクト「K-ドラマフェス2024 with Studio Dragon」を、10月12日に幕張メッセイベントホールで開催することを発表した。



【写真】数多くのヒット作に出演し人気を博しているイ・ジュンギ

両社の戦略的業務提携協定により、APIは韓国ドラマIPの取り扱いを通して、これまでのノウハウを活かした新たなコンテンツで市場を開拓するほか、スタジオドラゴンは自社が保有するドラマIPの舞台化など、日本での事業拡大を推進する。



第一弾では、世界初となる「ヴィンチェンツォ」のミュージカル化ならびに日本公演を開催し、多くのファンを魅了。第二弾となる「K-ドラマフェス2024 with Studio Dragon」では、スタジオドラゴンが制作した大ヒットドラマ「ヴィンチェンツォ」に出演したオク・テギョンと、映画「王の男」以来、ドラマ「悪の花」など数多くのヒット作に出演するイ・ジュンギを迎え、ヒットドラマの世界観とトップ俳優の素顔に出会える特別なイベントを実施する。



「K-ドラマフェス2024 with Studio Dragon」



日程:2024年10月12日(土)

会場:幕張メッセイベントホール(千葉県)

出演:オク・テギョン イ・ジュンギ(マチネ・ソワレ共に出演)

マチネ:開場12:00/開演13:00/終演15:30

※お見送り会の参加は、オク・テギョンのみとなります

ソワレ:開場17:00/開演18:00/終演20:30

※お見送り会の参加は、イ・ジュンギのみとなります

※お見送り会のキャストが公演ごとに異なりますので、チケット購入の際にはご注意ください。

※お見送り会は「各キャスト特典付きアリーナ席」チケットをお持ちの方のみ参加対象となります。



<チケット:全席指定/未就学児入場不可>

・アリーナ席:14800円(税込)※出演者によるアリーナ通路回遊あり

・スタンド席:11000円(税込)

・オク・テギョン特典付アリーナ席:24800円(税込)

※マチネ公演後、オク・テギョンお見送り付/アリーナ席前方ブロック内のお座席保証

・イ・ジュンギ特典付アリーナ席:24800円(税込)

※ソワレ公演後、イ・ジュンギお見送り付/アリーナ席前方ブロック内のお座席保証



(C)STUDIO DRAGON by CJ ENM. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)avex pictures Inc.



舞台制作:株式会社アズプロジェクト

運営・会場管理:株式会社ソーゴー東京

主催:エイベックス・ピクチャーズ株式会社

企画協力:スタジオドラゴン



【チケットに関するお問い合わせ】

ぴあ公式ホームページ(営業時間10:00~18:00 土日祝・年末年始除く)

【公演に関するお問い合わせ】

株式会社ソーゴー東京:03-3405-9999(月~土 12:00~13:00/16:00~19:00※日曜・祝日を除く)または公式ホームページ



