【プレミアリーグ第2節プレビュー】三笘ブライトンvsユナイテッドに、アストン・ビラvsアーセナルの昨季上位対決

先週末に開幕を迎えた2024-25シーズンのプレミアリーグ。開幕節屈指の好カードとなったチェルシー戦に完勝した王者マンチェスター・シティが最高の滑り出しを見せたなか、その他の強豪チームは昇格組レスターに引き分けたトッテナムを除き、アーセナルやリバプール、マンチェスター・ユナイテッドらが順当に白星スタートを飾った。UEFAコンペティション参戦組を除く12チームが週明けミッドウィークにEFLカップ2回戦を控え、早くも過密日程の様相を呈するなか、今節はブライトンvsマンチェスター・ユナイテッド、アストン・ビラvsアーセナルと2つのビッグマッチに注目が集まる。

MF三笘薫を擁するエバートンとのアウェイ開催の開幕戦に3-0の快勝。31歳の青年指揮官ヒュルツェラーの初陣を飾った。この試合で三笘はチームの今季ファーストゴールを挙げると、DFヤングの退場も誘発。それ以外でも再三の鋭い仕掛けでチームの攻撃を牽引し、最高のスタートを切った。さらに、MFグルダ、FWリュテールら新戦力のデビューも期待されるホーム開幕戦では難敵ユナイテッドを相手にチームとしての真価が試されるところ。日本代表MFにはマッチアップが予想されるDFマズラウィ、DFデ・リフトの元バイエルンコンビを翻弄する活躍を期待したい。一方、フルアムとの開幕戦をFWザークツィーのデビューゴールで1-0と制したユナイテッド。攻守に課題は残したものの、タフな初戦を白星で飾った点は昨季からの成長だ。2連勝を狙う今回のアウェイゲームは一筋縄ではいかないが、早くも才能の片りんを示したザークツィーや前述のディフェンスラインの新戦力をフィットさせつつ、攻守により成熟した内容でシーガルズ撃破といきたい。今夏の積極補強でタイトルコンテンダーの一翼を担うアストン・ビラは、同じく積極補強を敢行した新生ハマーズとの開幕戦に2-1の勝利。MFオナナのデビューゴールに、DFマートセンも絡んだ本格ブレイク期待のFWデュランのゴールで難敵相手のアウェイゲームを勝ち切った。そして、ホーム開幕戦では昨季シーズンダブルを達成した2位チーム相手に連勝を狙う。新契約にサインしたばかりの古巣対戦の守護神マルティネス、今季初ゴールを狙うエースFWワトキンスと開幕戦では脇役となった主力の躍動がビッグマッチの勝利のカギを握る。2季連続2位から今季こそリーグテーブルの頂を狙うアーセナルはウォルバーハンプトンとの開幕戦に2-0の勝利。MFハヴァーツ、FWサカが挙げたゴールを鉄壁の守備陣が危なげなく守り切り、スコア以上の差を感じさせる上々の開幕戦となった。DFカラフィオーリに続く2人目の新戦力となるMFメリーノの加入が間近に迫るなか、今節も昨季の主力を軸に元指揮官エメリ相手にリベンジを狙う。なお、DF冨安健洋は引き続き欠場となる。王者マンチェスター・シティはここに来て積極補強を敢行する昇格組イプスウィッチ相手にホーム開幕戦での連勝を目指す。チェルシーとの開幕節ではクラブ通算100試合出場となったFWハーランドのメモリアルゴールに、MFコバチッチの恩返しゴールによって2-0の完勝。元副官マレスカが率いるチームに地力の差を示した。さらに、試合前日には前キャプテンであるMFギュンドアンの電撃復帰が決定し、より良いムードでエティハド・スタジアムでの開幕戦を迎える。前半は苦戦も昨季のスタイルを意識した微調整によってイプスウィッチを2-0で退け、スロット新体制初陣を白星で飾ったリバプール。後半は縦への推進力を増し、DFアレクサンダー=アーノルドを起点に慣れ親しんだ原点回帰の戦い方でFWジョタ、FWサラーの連続ゴールが生まれた。オランダ人指揮官としては志向するスタイルで勝ち切りたいところだったが、柔軟にやり方を変えた点は今後に向けたプラス材料だ。今後も新たなスタイルへの順応を促しつつ、状況に応じて現有戦力を活かしやすい前体制の戦い方を組み合わせていくことになりそうだ。アンフィールドでの開幕戦は白星スタートのブレントフォードとの戦いとなるが、3バックへの変更も想定される難敵相手にセットプレーを含めて押し切りたい。開幕戦で出番なしに終わったMF遠藤航はリード時の逃げ切りに起用法が限定されそうだが、今季初出場で連勝に貢献したい。昨季上位陣で唯一の取りこぼしスタートとなったトッテナムは、エバートン相手のホーム開幕戦で初白星を狙う。レスター戦では前半にハーフコートゲームを展開しながらも追加点を奪えずに1-0で試合を折り返すと、相手エースFWヴァーディに一瞬の隙を突かれて追いつかれた結果、最後まで流れを引き戻せないまま消化不良のドローに。昨季から続く悪癖を露呈する初戦となった。今回の一戦に向けては足首に軽傷を負ったFWソランケ、脳震とうのプロトコルで起用不可のMFベンタンクールの2選手が不在となるが、ポステコグルー監督の前線の起用法に注目だ。王者相手に屈して黒星スタートとなったチェルシーだが、ミッドウィークに行われたカンファレンスリーグ(ECL)のプレーオフ初戦ではセルヴェットに2-0の勝利を収め、マレスカ体制初白星と共にバウンスバックに成功した。その一戦から中2日で臨むウォルバーハンプトンとのアウェイゲームではいきなりの古巣対戦となるFWペドロ・ネトや再デビューも期待されるFWフェリックスらアタッカー陣のプレーに注目だ。開幕節では共に先発でプレミアリーグデビューを飾ったものの、黒星スタートとなったクリスタル・パレスのMF鎌田大地、サウサンプトンのDF菅原由勢は今節初白星を狙う。ブレントフォードとのロンドンダービーでは主に守備面で戦術を熟知するグラスナー監督の期待通りのプレーを見せた一方、攻撃面では連携面の問題も散見された鎌田は、ウェストハムとの2戦連続ダービーで攻守に存在感を示したい。一方、10人のニューカッスル相手に敗れた菅原はパフォーマンス自体は悪くなかったものの、より攻撃的な戦いを選択したチーム事情によって前半のみの出場と悔しい思いをした。それだけに、より勝ち点を拾える可能性が高いノッティンガム・フォレストとのホームゲームではその悔しさを晴らす活躍を期待したい。《プレミアリーグ第2節》8/24(土)《20:30》ブライトン vs マンチェスター・ユナイテッド《23:00》クリスタル・パレス vs ウェストハムフルアム vs レスター・シティマンチェスター・シティ vs イプスウィッチサウサンプトン vs ノッティンガム・フォレストトッテナム vs エバートン《25:30》アストン・ビラ vs アーセナル8/25(日)《22:00》ボーンマス vs ニューカッスルウォルバーハンプトン vs チェルシー《24:30》リバプール vs ブレントフォード