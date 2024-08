さっぱり夏仕様の大谷翔平の姿が話題になっている。

MLB公式Xが紹介したのは、球場入りするロサンゼルス・ドジャース大谷翔平のさわやかな一枚。黒のTシャツ&白の短パン、ビーチサンダルという牴特豊瓮好織ぅ襦「Shohei Ohtani with the shorts and flip-flops fit today(短パンとサンダルがフィットしている大谷翔平)」と紹介した。

この投稿にコメント欄では「さわやかすぎる」「俺たちの翔平がどんどんオシャレになっていく」「西海岸っぽい」などの声が寄せられた。また大谷が手に持つ大量の紙袋にも注目が集まり「かきたねキッチン!」「全米に柿の種ブーム到来の予感」「大量差し入れかな?」「ホームラン打ったらまいちゃったり?」などの声が寄せられた。

23日(日本時間24日)のレイズ戦では1番指名打者でスタメン出場。日本人初の40―40達成に期待がかかっている。