»ûÅÄ¿´¤Î·ãÊÑ¤¬¡Öº£Ç¯¥¤¥Á¤Î¾×·â¡×¥Í¥Ã¥ÈÆóÅÙ¸«¡ÖÊÌ¿Í¤¹¤®¡×¡ÖÆâÍÆÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¥¿¥¤¥×¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ûÅÄ¿´¡Ê£±£¶¡Ë¤¬£²£³Æü¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡ú¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¡×¡Ê¶âÍË¡¦¸å£·»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²Æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ÇÄ°¤¤¿¤¤Ì¾¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢£î£ï£â£ï£ä£ù£ë£î£ï£÷£ó¡Ü¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë¡×¤ò½÷Í¥¤ÎËÌÇµ¤¤¤¤ÈÇ®¾§¡£¥é¥Ã¥×¤âÈäÏª¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö»ûÅÄ¿´¤¯¤ó¤¬¡ØÀ¼ÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¤Æ¤Ç¡¢²Î¤¤´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡Ù´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»ûÅÄ¿´¤Î²ÎÀ¼¤Ë¿Ì¤¨¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡²ÎÀ¼¤è¤ê¤â¥Í¥Ã¥È¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ÷¤Ü¤¦¡£¡Ö»ûÅÄ¿´¤¯¤ó¤¬ÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤Æ¤Ó¤Ó¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»ûÅÄ¿´¤Ëº£Ç¯°ì¤Î¾×·â´¶¤¸¤Æ¤ë¡×¡Ö»ûÅÄ¿´¤¯¤ó¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¤ÆÅÓÃæ¤«¤é»ûÅÄ¿´¤¯¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥¤¥±¥á¥óÃ¯¤ä¤Ã¤±¡¼¡©¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢»ûÅÄ¿´¤¯¤ó¤ä¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¿ÈÄ¹¿¤Ó¤Æ¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÃËÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¤Û¤ì¤Ü¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÂçÀ¾ÈªÌÜÅö¤Æ¤Ç¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¸«»Ï¤á¤¿¤±¤É¡¢»ûÅÄ¿´¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÇÆâÍÆÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤é»ûÅÄ¿´¤¯¤ó¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö»ûÅÄ¿´¤¯¤ó¤Ê¤Î¡©¡©ÊÌ¿Í¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡©¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¡¢¤¤¤ä¡¢¤À¤¤¤Ö¶Ã¤¡¢£±£¶ºÐ¤Ê¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£