オジー・オズボーン、15年間一緒だった愛犬を喪う
Photo: Ross Halfin
オジー・オズボーンが、15年間一緒に過ごした愛犬ロッキーが今週亡くなったことを伝えた。
オジーは木曜日（8月22日）、ロッキーを抱く写真をXに投稿し、「2日前、俺はいい友達だったロッキーを喪った。彼は15年間、俺と一緒だった。友よ、向こうで会おう。愛してる、ずっと」と、つぶやいている。
妻でマネージャーのシャロンは、ロッキーを「OGでオジーの悪友」と表し、彼との思い出を振り返る追悼ビデオを公開した。
オジーは今年、ソロ名義でロックの殿堂入りすることが決まっており、最近、「自分が（ブラック・サバスに続き）2回も殿堂入りするなんて、いまだ信じられない。10月に開かれる式典に出席するのを本当に楽しみにしている」と話している。
Two days ago I lost my good friend Rocky who has been at my side for 15 years. I’ll see you on the other side my friend. I love you always - Ozzy pic.twitter.com/jQX9Xu4y13- Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) August 22, 2024
Ako Suzuki
We lost an OG and Ozzy’s partner in crime. Rest Easy Rocky ???????????? pic.twitter.com/iHR5j9t73G- Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) August 22, 2024