オジー・オズボーンが、15年間一緒に過ごした愛犬ロッキーが今週亡くなったことを伝えた。オジーは木曜日(8月22日)、ロッキーを抱く写真をXに投稿し、「2日前、俺はいい友達だったロッキーを喪った。彼は15年間、俺と一緒だった。友よ、向こうで会おう。愛してる、ずっと」と、つぶやいている。妻でマネージャーのシャロンは、ロッキーを「OGでオジーの悪友」と表し、彼との思い出を振り返る追悼ビデオを公開した。

Two days ago I lost my good friend Rocky who has been at my side for 15 years. I’ll see you on the other side my friend. I love you always - Ozzy pic.twitter.com/jQX9Xu4y13