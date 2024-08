「バスケ女子」として人気上昇中の「すみぽん」が、23日発売の雑誌「ヤングアニマル」2024年17号(白泉社)の表紙&巻頭グラビアに登場している。 すみぽんの巻頭グラビアでは、健康的で情熱的な美ボディを披露。特別付録として「すみぽんクリアファイル」がついてくる。 巻末グラビアには現役JK17歳のグラビアアイドル・須羽こころが同誌初登場。透明感あふれるフレッシュな魅力をたっぷり発揮している。 また誌面

The post バスケ女子・すみぽん、健康的で情熱的な美ボディを披露 「ヤングアニマル」表紙登場 first appeared on GirlsNews.