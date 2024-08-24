¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶ÀÍ¥æÆ¡¡²ñ¤¤¤¿¤¤¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¡×¤Ï¡©¡Ö´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡¢¾Ð´é¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡¡¶áÆüÃæ¤Ë¼Â¸½¤â
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò76¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¶ÀÍ¥æÆ¡Ê22¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæÀî²È¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¡×¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶áÆüÃæ¤Ë²ñ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñ¸å¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¹¬¤»¤ÊË»¤·¤µ¤¬ËèÆü¡¢ËèÆüË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÃæÀî²È¡×¤ÎÎéÆó¤«¤é¡Ö¹¥¤¤ÊÍÌ¾¿Í¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ìîµå¤Î¡¢ºå¿À¤ÎÌÚÏ²Áª¼ê¤¬¹¥¤¤Ç¡Ä¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤ËÅìËÌ½Ð¿È¤Îºå¿À¡¦ÌÚÏ²À»ÌéÆâÌî¼ê¤È¤Ï¡¢»Õ»ö¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬Æ±¤¸±ï¤Ç¡¢¸ÞÎØÁ°¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸òÎ®¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡¢¾Ð´é¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤¬Âç¤¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÃæÀî²È¡×¤Î¹ä¤Ï¡Ö»Ïµå¼°¤È¤«¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¡£¶À¤Ï¡Ö¤ªÏÃ¤¬Íè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡×¤È¸À¤¦¡£ÎéÆó¤Ë¡Ö¶ÀÁª¼ê¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Á°¤«¤éÌÚÏ²¡¢ÌÚÏ²¤Ã¤Æ·ë¹½¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³ÆÊýÌÌ¤Ç¡×¤È¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ï¤Þ¤¤¤È¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£»Ïµå¼°¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿µåÃÄÌ¾¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÈÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¡É¤¬¼Â¤ò·ë¤Ö¤È¤¤Ï¶á¤½¤¦¤À¡£