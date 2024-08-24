¸òºÝÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¼ã¼ê½÷Í¥¤Þ¤Ç¡ªàÃË¤¬Æ´¤ì¤ëÃËá¾¾²¬¾»¹¨¤Î¡ÖÈþ½÷°û¤ß¸òÍ·Ï¿¡×¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬¶½Ì£ÄÅ¡¹
¡¡¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç¥¬¥é¥±¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ê¥í¥°¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿TOKYO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬¡¢¤³¤Î£¸·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢21Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥È¡¼¥¯Æ°²è¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡×¤Ê¤É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤³¤³¤ÇÍÌ¾Èþ½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¿©¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯½÷À·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö°ìÈÖ¤è¤¯°û¤à¤Î¤Ïº´Æ£¿ÎÈþ¤«¡¢´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¡×¤È¡¢£²¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢½÷À·ÝÇ½¿Í¤Î°û¤ßÍ§¤Ï¤½¤³¤½¤³Â¿¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢º´Æ£¤È´Ñ·î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ë20Âå¤Îº¢¤«¤é¤Î°û¤ßÍ§Ã£¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¤³¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡Ö23Ç¯£²·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØKinKi Kids¤Î¥Ö¥ó¥Ö¥Ö¡¼¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡¢¾¾²¬¤È¿·½É£²ÃúÌÜ¤Ë¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤È³Î¤«¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç´Ñ·î¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¾²¬¤Ï¡Ø´Ñ·î¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¤¢¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃË¤À¤«¤é¡£²¶¤Î¿ÆÊ¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤À¤«¤é¤µ¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ðº´Æ£¤âÆ±¤¸¤¯»Ð¸æÈ©¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢·»µ®È©¤Î¾¾²¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶þÂ÷¤Ê¤¯ÏÃ¤»¤ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾²¬¤ÈÇÏ¤¬¹ç¤¦Èþ½÷¤ÏÆ±Ç¯Âå¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ð¸æÈ©¤Î¤È¤¢¤ë¼ã¼ê½÷Í¥¤«¤é¡Ö·»µ®¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤½¤ÎÁêÀ¤Î¤è¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸òºÝÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃË¤ËÕ»¤Ó¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬¾¾²¬¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¾¾²¬¤Ï»³ËÜ¤òËå¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯£¶·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØTOKIO¥«¥±¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î°Ö°ÂÎ¹¹Ô´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¾¾²¬¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë»³ËÜ¤Ë½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤ÎÎ¹¤Ã¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Î¤³¤È¹¥¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëËåÊ¬¤ò²£¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¢¤ë¡Ù¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡Åö¤Î»³ËÜ¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö·»µ®¤«¤éÏ¢Íí¤¤Æ¡ØTOKIO¥«¥±¥ë¡Ù¤Î°Ö°ÂÎ¹¹Ô¤ÎÏÃ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤éÀäÂÐ½Ð¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë°µ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
àÃË¤¬Æ´¤ì¤ëÃËá¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¾¾²¬¤À¤¬¡¢¶È³¦¶þ»Ø¤Î¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿ÃË¾¡¤ê¤Ê½÷Í¥¤¿¤Á¤«¤é¤Î»Ù»ý¤³¤½¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡ÊËÜÂ¿¥Ò¥í¥·¡Ë