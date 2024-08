東京ディズニーシーⓇに2024年6月6日にグランドオープンした新テーマポート「ファンタジースプリングス」

そのグランドオープンに合わせ、「ファンタジースプリングス」を彩る音楽の数々を収録したアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(通常版)』が登場!

今回は、MezzoMikiが「ラプンツェルの森」(ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をテーマとしたエリア)にあるアトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」の音楽の魅力を紹介します。

東京ディズニーシー CD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』ラプンツェルのランタンフェスティバル(ライドスルー・ミックス)

2024年6月6日(木)、東京ディズニーシーにグランドオープンした新テーマポート「ファンタジースプリングス」

そのグランドオープンに合わせ、「ファンタジースプリングス」を彩る音楽の数々も発売。

4つのアトラクションの「ライドスルー・ミックス」や 、テーマポートのBGMなど、ファンタジースプリングス内で聴くことのできる音源の数々を集めた『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』が登場!

『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』は全ての楽曲が初収録の特別な1枚です。

今回は、「ラプンツェルの森」(ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をテーマとしたエリア)にあるアトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」の音楽の魅力を紹介します。

アルバムに収録されているのはライドスルー・ミックス。

このアトラクションのために録音された歌、セリフがまるでアトラクションを体験しているように、ストーリーと音楽がすすみます。

「ラプンツェルのランタンフェスティバル」は、ラプンツェルにとって「今までで最高の日」となるランタンフェスティバルに向かうまでの道のりを体験できるアトラクションです。

年に一度のランタンフェスティバルへと向かうロマンティックなボートの旅。

スタートはラプンツェルが暮らす塔。

身を乗り出しながら夢見るような表情で外を眺めているラプンツェルが『自由への扉』を歌っています。

ラプンツェルののびやかな歌声の合間にフリン・ライダーやマキシマスの存在感もあり、アトラクションそのもの!

続いて、ラプンツェルは大きな木に巻きつけた金色の長い髪にぶら下がり、笑いながら木のまわりを回る「最高の日」のシーン。

ラプンツェルが楽しんでいる声が響き渡ります。

次は、ラプンツェルがフリン・ライダーの傷を治すシーン。

「魔法の花」の美しい歌声が流れます。

フィナーレとなる、無数の光輝くランタンが夜空に舞う壮観なシーン。

アトラクションの中でも一番の見どころであるラプンツェルとフリン・ライダーが「輝く未来」を歌うシーンを楽しめます。

アトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」をいつでも耳で振り返ることができるライドスルー・ミックス。

4つのアトラクションのライドスルー・ミックスやエリアミュージックなど全6曲を収録したCD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』の収録楽曲の紹介でした☆

東京ディズニーシー CD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』商品概要

CD価格:3,300円(税込)

ダウンロード価格:2,546円(税込)

初回限定特典:CDジャケサイズステッカー

発売・配信日:2024年6月19日(水) ※別途、2024年9月18日に「デラックス版」がリリース予定です。

収録楽曲:

アナとエルサのフローズンジャーニー(ライドスルー・ミックス)ピーターパンのネバーランドアドベンチャー(ライドスルー・ミックス)フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー(ライドスルー・ミックス)ラプンツェルのランタンフェスティバル(ライドスルー・ミックス)ファンタジースプリングス組曲(シングル・バージョン)フローズンキングダム エリアミュージック

©Disney

