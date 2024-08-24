貴平高速の馬場河特大橋、メインアーチが連結 中国貴州省
21日、貴陽市と黔南プイ族ミャオ族自治州平塘県を結ぶ貴平高速道路の馬場河特大橋。（ドローンから、貴定＝新華社記者/楊文斌）
【新華社貴定8月24日】中国貴州橋梁建設集団が建設を請け負う、貴州省の貴陽市と黔南（けんなん）プイ族ミャオ族自治州平塘県を結ぶ貴平高速道路の馬場河特大橋で21日、メインアーチが連結した。特大橋は同自治州貴定県盤江鎮馬場河村に位置し、全長381.5メートル、主径間260メートルの上下6車線で、貴陽市と広西チワン族自治区北海市を結ぶ高速道路の貴陽−平塘区間の重要工事と位置づけられている。
20日、貴陽市と黔南プイ族ミャオ族自治州平塘県を結ぶ貴平高速道路の馬場河特大橋。（貴定＝新華社記者/楊文斌）
21日、貴陽市と黔南プイ族ミャオ族自治州平塘県を結ぶ貴平高速道路の馬場河特大橋。（ドローンから、貴定＝新華社記者/楊文斌）
20日、建設中の馬場河特大橋。（貴定＝新華社記者/楊文斌）
21日、貴陽市と黔南プイ族ミャオ族自治州平塘県を結ぶ貴平高速道路の馬場河特大橋。（ドローンから、貴定＝新華社記者/楊文斌）
21日、貴陽市と黔南プイ族ミャオ族自治州平塘県を結ぶ貴平高速道路の馬場河特大橋。（ドローンから、貴定＝新華社記者/楊文斌）
20日、馬場河特大橋で働く作業員。（貴定＝新華社記者/楊文斌）
20日、貴陽市と黔南プイ族ミャオ族自治州平塘県を結ぶ貴平高速道路の馬場河特大橋。（ドローンから、貴定＝新華社記者/楊文斌）
21日、貴陽市と黔南プイ族ミャオ族自治州平塘県を結ぶ貴平高速道路の馬場河特大橋。（ドローンから、貴定＝新華社記者/楊文斌）
20日、貴陽市と黔南プイ族ミャオ族自治州平塘県を結ぶ貴平高速道路の馬場河特大橋。（ドローンから、貴定＝新華社記者/楊文斌）
20日、馬場河特大橋で働く作業員。（ドローンから、貴定＝新華社記者/楊文斌）
20日、月の光に照らされた馬場河特大橋。（貴定＝新華社記者/楊文斌）
21日、貴陽市と黔南プイ族ミャオ族自治州平塘県を結ぶ貴平高速道路の馬場河特大橋。（ドローンから、貴定＝新華社記者/楊文斌）
20日、貴陽市と黔南プイ族ミャオ族自治州平塘県を結ぶ貴平高速道路の馬場河特大橋。（ドローンから、貴定＝新華社記者/楊文斌）