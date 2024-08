2024年8月29日よりシーズン2が配信開始となる、Amazonの超大作シリーズ「ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪」(2022-)。ロンドンで行われたワールドプレミアでは、共同ショーランナーのパトリック・マッケイがシーズン2の見どころや、シーズン3の進捗について語っている。

米の取材にて、「シーズン1は大規模で壮観でした。シーズン2ではさらに多くの要素を盛り込めたと思います」と語ったマッケイ。「僕たちは番組を新たな領域に押し進めたかった。視聴者が驚いてくれることを願っています」と述べ、シーズン2では物語のスケールや深み、規模という点で、シーズン1を上回ることを予告した。「さらに広く、深く、そして大規模になることが期待できます。そしてより多くの世界、より多くのモンスター、より多くの戦いをお見せします」。

©Amazon MGM Studios

なお「力の指輪」はシーズン2のリリースに先立ち、早くもシーズン3が。2024年2月時点で「ストーリー序盤のアウトラインをまとめ始めている」と伝えられていたが、現在の進捗はどうなっているのか。これについてマッケイは詳細を避けつつ、「僕たちに言えるのは、(シーズン3に)取り組んでいるということだけです。僕たちに任せてください!」と答えた。

また会場では、エピソード監督のシャーロット・ブランドストロムもシーズン2の内容に言及。「サウロンを中心に展開します。危険で、エッジが効いていて、とてもエキサイティングなシーズンだと思います」と予告し、「(本作に取り組むには)相当な準備が必要。翌朝になって心変わりした、なんてことはありえません」と付け加えた。

J・R・R・トールキン著『指輪物語』に基づく本作は、映画『ロード・オブ・ザ・リング』3部作の遥か数千年前を舞台に、中つ国の‟第二紀”に迫る壮大な物語。シーズン1では4億6500万ドルもの巨額制作費が投じられ、全世界で1億人以上が視聴し、4億時間以上もストリーミング視聴される大ヒットとなった。さらにスケールアップしたシーズン2では、どのような展開が待っているのか。

「ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪」シーズン2は、2024年8月29日(木)よりAmazon で独占配信。

Source:

The post first appeared on .