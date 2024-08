「マジで過去一」IVE・ウォニョン、色気も兼ね備えた“猫ちゃん”姿の破壊力がえげつない…【PHOTO】

IVEのチャン・ウォニョンがとんでもない姿を披露して話題だ。

【写真】ウォニョン、“超ミニ”でしゃがみ…

チャン・ウォニョンは8月21日、自身のインスタグラムに「She's always been my favorite」と綴り、複数の写真を投稿。

公開された写真には、ピンク色の猫に変身したチャン・ウォニョンが収められていた。猫のようなジェスチャーを見せたかと思えば、あざとすぎる表情でファンを骨抜きにしている。

この投稿には、「こんな猫がいたら連れて帰りたい!」「なんてこった、完璧な女性がいる」「マジで過去一かわいい」「可愛すぎてヤバイ」などの絶賛コメントが殺到した。

(写真=チャン・ウォニョンInstagram)

なお、チャン・ウォニョンが所属するIVEは現在、初のワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR『SHOW WHAT I HAVE』」を展開中だ。9月4、5日には東京ドームでアンコール公演を行う。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。