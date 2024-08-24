【特別集計・エリア別】 大阪圏で今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 「AQUOS R9 SH-M28」が4位に食い込む 2024/8/24
「BCNランキング」2024年8月12日から18日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・兵庫県・京都府）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
2位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
3位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
4位 AQUOS R9 SH-M28（シャープ）
5位 Pixel 8a(au)（Google）
6位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
7位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
8位 arrows We2 FCG02（FCNT）
8位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
10位 AQUOS wish3(Y!mobile)（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
2位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
3位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
4位 AQUOS R9 SH-M28（シャープ）
6位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
7位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
8位 arrows We2 FCG02（FCNT）
8位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
10位 AQUOS wish3(Y!mobile)（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。