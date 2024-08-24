

●今週の業種別騰落率ランキング



※8月23日終値の8月16日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 19 業種 値下がり： 14 業種

東証プライム：1644銘柄 値上がり： 950 銘柄 値下がり： 669 銘柄 変わらず他： 25 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 精密機器(0268) +4.35 タムロン <7740> 、朝日インテク <7747> 、トプコン <7732>

２. 小売業(0277) +4.28 セブン＆アイ <3382> 、Ｆ＆ＬＣ <3563> 、ニトリＨＤ <9843>

３. 倉庫・運輸(0274) +3.52 三井倉ＨＤ <9302> 、三菱倉 <9301> 、安田倉 <9324>

４. 空運業(0273) +3.48 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

５. 陸運業(0271) +3.32 西武ＨＤ <9024> 、富士急 <9010> 、ＪＲ九州 <9142>

６. 情報・通信業(0275) +2.37 さくらネット <3778> 、チェンジＨＤ <3962> 、ＳＨＩＦＴ <3697>

７. 医薬品(0258) +2.35 住友ファーマ <4506> 、ＪＣＲファ <4552> 、アステラス <4503>

８. 建設業(0253) +2.34 住友林 <1911> 、関電工 <1942> 、若築建 <1888>

９. パルプ・紙(0256) +2.05 北越コーポ <3865> 、日本紙 <3863> 、ザ・パック <3950>

10. その他製品(0269) +1.72 ミズノ <8022> 、ヤマハ <7951> 、オカムラ <7994>

11. サービス業(0283) +1.64 ケアネット <2150> 、エムスリー <2413> 、Ｍ＆Ａ総研 <9552>

12. 食料品(0254) +1.43 ニチレイ <2871> 、ヨシムラＨＤ <2884> 、キリンＨＤ <2503>

13. 繊維製品(0255) +1.15 ゴルドウイン <8111> 、帝繊維 <3302> 、クラボウ <3106>

14. 海運業(0272) +1.13 郵船 <9101> 、飯野海 <9119> 、商船三井 <9104>

15. 化学(0257) +1.11 レック <7874> 、荒川化 <4968> 、日触媒 <4114>

16. 不動産業(0282) +1.10 霞ヶ関Ｃ <3498> 、ＳＲＥＨＤ <2980> 、レオパレス <8848>

17. 電気・ガス(0270) +1.08 静ガス <9543> 、中国電 <9504> 、レノバ <9519>

18. その他金融業(0281) +1.01 日証金 <8511> 、ジェイリース <7187> 、ネットプロ <7383>

19. 金属製品(0264) +0.45 Ｊテック・Ｃ <3446> 、ノーリツ <5943> 、ＲＳテクノ <3445>

20. 水産・農林業(0251) -0.05 マルハニチロ <1333> 、サカタタネ <1377>

21. ガラス・土石(0261) -0.37 板硝子 <5202> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、東洋炭素 <5310>

22. 証券・商品(0279) -0.49 水戸 <8622> 、アイザワ証Ｇ <8708> 、極東証券 <8706>

23. 電気機器(0266) -0.49 日本マイクロ <6871> 、ダイヘン <6622> 、日本ＣＭＫ <6958>

24. 非鉄金属(0263) -0.73 古河電 <5801> 、邦チタ <5727> 、東邦鉛 <5707>

25. 鉄鋼(0262) -0.83 淀川鋼 <5451> 、大平金 <5541> 、中部鋼鈑 <5461>

26. ゴム製品(0260) -1.22 浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108> 、フコク <5185>

27. 石油・石炭(0259) -1.31 富士石油 <5017> 、コスモＨＤ <5021> 、日本コークス <3315>

28. 輸送用機器(0267) -1.67 大同メ <7245> 、日車両 <7102> 、スズキ <7269>

29. 卸売業(0276) -1.96 三井物 <8031> 、フルマルＨＤ <7128> 、山善 <8051>

30. 保険業(0280) -1.99 東京海上 <8766> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、ＦＰパートナ <7388>

31. 機械(0265) -2.28 ディスコ <6146> 、三井Ｅ＆Ｓ <7003> 、野村マイクロ <6254>

32. 銀行業(0278) -2.33 八十二 <8359> 、筑波銀 <8338> 、名古屋銀 <8522>

33. 鉱業(0252) -4.03 ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、日鉄鉱 <1515>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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