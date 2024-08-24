　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※8月23日終値の8月16日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　19 業種　　値下がり：　14 業種
　　　東証プライム：1644銘柄　　値上がり： 950 銘柄　　値下がり： 669 銘柄　　変わらず他：　25 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 精密機器(0268)　　　 +4.35 　タムロン <7740> 、朝日インテク <7747> 、トプコン <7732>
２. 小売業(0277)　　　　 +4.28 　セブン＆アイ <3382> 、Ｆ＆ＬＣ <3563> 、ニトリＨＤ <9843>
３. 倉庫・運輸(0274)　　 +3.52 　三井倉ＨＤ <9302> 、三菱倉 <9301> 、安田倉 <9324>
４. 空運業(0273)　　　　 +3.48 　ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>
５. 陸運業(0271)　　　　 +3.32 　西武ＨＤ <9024> 、富士急 <9010> 、ＪＲ九州 <9142>
６. 情報・通信業(0275)　 +2.37 　さくらネット <3778> 、チェンジＨＤ <3962> 、ＳＨＩＦＴ <3697>
７. 医薬品(0258)　　　　 +2.35 　住友ファーマ <4506> 、ＪＣＲファ <4552> 、アステラス <4503>
８. 建設業(0253)　　　　 +2.34 　住友林 <1911> 、関電工 <1942> 、若築建 <1888>
９. パルプ・紙(0256)　　 +2.05 　北越コーポ <3865> 、日本紙 <3863> 、ザ・パック <3950>
10. その他製品(0269)　　 +1.72 　ミズノ <8022> 、ヤマハ <7951> 、オカムラ <7994>
11. サービス業(0283)　　 +1.64 　ケアネット <2150> 、エムスリー <2413> 、Ｍ＆Ａ総研 <9552>
12. 食料品(0254)　　　　 +1.43 　ニチレイ <2871> 、ヨシムラＨＤ <2884> 、キリンＨＤ <2503>
13. 繊維製品(0255)　　　 +1.15 　ゴルドウイン <8111> 、帝繊維 <3302> 、クラボウ <3106>
14. 海運業(0272)　　　　 +1.13 　郵船 <9101> 、飯野海 <9119> 、商船三井 <9104>
15. 化学(0257)　　　　　 +1.11 　レック <7874> 、荒川化 <4968> 、日触媒 <4114>
16. 不動産業(0282)　　　 +1.10 　霞ヶ関Ｃ <3498> 、ＳＲＥＨＤ <2980> 、レオパレス <8848>
17. 電気・ガス(0270)　　 +1.08 　静ガス <9543> 、中国電 <9504> 、レノバ <9519>
18. その他金融業(0281)　 +1.01 　日証金 <8511> 、ジェイリース <7187> 、ネットプロ <7383>
19. 金属製品(0264)　　　 +0.45 　Ｊテック・Ｃ <3446> 、ノーリツ <5943> 、ＲＳテクノ <3445>
20. 水産・農林業(0251)　 -0.05 　マルハニチロ <1333> 、サカタタネ <1377>
21. ガラス・土石(0261)　 -0.37 　板硝子 <5202> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、東洋炭素 <5310>
22. 証券・商品(0279)　　 -0.49 　水戸 <8622> 、アイザワ証Ｇ <8708> 、極東証券 <8706>
23. 電気機器(0266)　　　 -0.49 　日本マイクロ <6871> 、ダイヘン <6622> 、日本ＣＭＫ <6958>
24. 非鉄金属(0263)　　　 -0.73 　古河電 <5801> 、邦チタ <5727> 、東邦鉛 <5707>
25. 鉄鋼(0262)　　　　　 -0.83 　淀川鋼 <5451> 、大平金 <5541> 、中部鋼鈑 <5461>
26. ゴム製品(0260)　　　 -1.22 　浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108> 、フコク <5185>
27. 石油・石炭(0259)　　 -1.31 　富士石油 <5017> 、コスモＨＤ <5021> 、日本コークス <3315>
28. 輸送用機器(0267)　　 -1.67 　大同メ <7245> 、日車両 <7102> 、スズキ <7269>
29. 卸売業(0276)　　　　 -1.96 　三井物 <8031> 、フルマルＨＤ <7128> 、山善 <8051>
30. 保険業(0280)　　　　 -1.99 　東京海上 <8766> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、ＦＰパートナ <7388>
31. 機械(0265)　　　　　 -2.28 　ディスコ <6146> 、三井Ｅ＆Ｓ <7003> 、野村マイクロ <6254>
32. 銀行業(0278)　　　　 -2.33 　八十二 <8359> 、筑波銀 <8338> 、名古屋銀 <8522>
33. 鉱業(0252)　　　　　 -4.03 　ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、日鉄鉱 <1515>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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