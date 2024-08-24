Ž¢¤â¤·¥È¥éŽ£¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ž¢¥È¥é¥ó¥×ºÆÁªŽ£¤Çµ¯¤¤ë"°¤¤¤³¤È¤ÈÎÉ¤¤¤³¤È"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÜ²ÈË®É§¡Øµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÉü½²¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤â¤·¥È¥é¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Ë´Ø¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â¡¢µ¤¤ÎÁá¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤â¤·¥È¥é¡×¡Ê¤â¤·¥È¥é¥ó¥×¤¬ºÆÁª¤µ¤ì¤¿¤é¡Ë¤È¤«¡¢¡Ö¤Û¤Ü¥È¥é¡×¡Ê¤Û¤Ü¥È¥é¥ó¥×ºÆÁª¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¤Ê¤É¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡Ö¤â¤·¥È¥é¡×¤È¤Ï¡¢·ë¶ÉÁªµóÀï¤«¤éÂà¤¤¤¿¼å¤¤¥Ð¥¤¥Ç¥ó¸õÊä°Ê³°¤ËÌ±¼çÅÞ¤Î¡ÖÍÎÏ¸õÊä¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Û¤Ü¥È¥é¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¶¦ÏÂÅÞÍ½È÷Áª¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡×¥È¥é¥ó¥×¸õÊä¤Î¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¤í¤¦¡£
É®¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤·¥È¥é¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿½ñÀÒ¤ò¸½»þÅÀ¤Ç½ñ¤¯¤è¤¦¤Ê¡ÖÃÎÅªÍ¦µ¤¡×¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¶¥ÇÏ¤ÎÍ½ÁÛ²°¡×¤¸¤ã¤¢¤ë¤Þ¤¤¤·¡¢9·îÂè1½µ¤Î¥ì¥¤¥Ð¡¼¥Ç¡¼¡ÊÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÆü¡Ë¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¤Þ¤Ç¤ÏÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤Ï´ÊÃ±¡£Æ±½µËö¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç²ÆµÙ¤ßºÇ¸å¤ÎÏ¢µÙ¤È¤Ê¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÎ¤«¤éÌµÅÞÇÉÍ¸¢¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤½¤Î¤È¤¤ÎÊÆ¹ñ·ÐºÑ¾ðÀª¤ò¸«¤¿¤¦¤¨¤ÇÅêÉ¼ÂÖÅÙ¤ò·è¤á¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤¹¤Ç¤Ë2024Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¶¦ÏÂÅÞ°÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Öº£¸å¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Íºá¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅêÉ¼ÂÖÅÙ¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ëÍ¸¢¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£2024Ç¯5·î30Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×¸õÊä¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥Î½÷Í¥¤Ø¤ÎÉÔÎÑ¸ý»ß¤áÎÁ»ÙÊ§¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Î·º»öºÛÈ½¤ÇÍºáÉ¾·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£CNN¤Ê¤ÉÃæÆ»¡¦¥ê¥Ù¥é¥ë·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÏ¢Æü¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÃà°ìÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¡ÖÀ¯¼£¥×¥í¥»¥¹¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Êú¤¨¤ëºÛÈ½¤Î¹ÔÊý¤Ï11·î5ÆüÂçÅýÎÎÁªÅêÉ¼Æü¤Ë¤ª¤±¤ëÌµÅÞÇÉÁØ¤ÎÅêÉ¼¹ÔÆ°¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤â6·î27Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Î¡ÖÏ·½¹¡×¤ÏÌÜ¤òÊ¤¤¦¤Ð¤«¤ê¡£Ì±¼çÅÞÆâ¤Ç¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥ó¹ß¤í¤·¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢7·î21Æü¡¢ÁªµóÀï¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¶¦ÏÂÅÞÂç²ñ¤Ï7·îÃæ½Ü¤Ë¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ì±¼çÅÞÂç²ñ¤Ï8·îÃæ½Ü¤Ë¥·¥«¥´¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¶¦ÏÂÅÞÂç²ñ¤Î2ÆüÁ°¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½Æ·â¤µ¤ì¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬¡¢¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÉûÂçÅýÎÎ¤Î¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¤Î»Ù»ý¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤¢¤Þ¤êË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÂçÅýÎÎÁªµóÀï¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃÎ¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÛÎã¤Î¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÀ¯¼£¥×¥í¥»¥¹¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×¸½¾Ý¤Ï¡Ö¾¯¿ôÇÉ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·ÐºÑ¼å¼ÔÇò¿ÍÁØ¤ÎµÕ½±¡×¡¡
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ËÜ½ñ¤Ï¥È¥é¥ó¥×¸õÊä¤Î¾¡Íø¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Í½ÁÛËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Î¡Ö¾¡¼Ô¤¬Ã¯¤«¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×¸½¾Ý¡×¤ÎÇØ¸å¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ëÊÆ¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÂç¤¤ÊÄ¬Î®¤¬¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÊý¸þ¤Ø¿Ê¤à¤«¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤äÆüËÜ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£²¾¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×¸½¾Ý¡×¼«ÂÎ¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×¸½¾Ý¡×¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¸Ä¿Í¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿À¯¼£¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×¸½¾Ý¡×¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡Ö¾¯¿ôÇÉ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·ÐºÑ¼å¼ÔÇò¿ÍÁØ¤ÎµÕ½±¡×¤À¤«¤é¤À¡£
¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥·¥ç¡¼¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎò»Ë¤ÏÎ¾¶ËÃ¼´Ö¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦¤Î¿¶Æ°¤ÎµÏ¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Îò»Ë¤Î°ì´ü´Ö¤È¤Ï¿¶¤ê»Ò¤Î¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ä¤Í¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÆÀ¤Âå¤ÏÀ¤³¦¤¬¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ®¼Ô¤Î²¾Àâ¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¤Î¸À¤¦¡ÖÎò»Ë¡×¤È¡ÖÀ¤³¦¡×¤ò¡ÖÀ¯¼£¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¯¼£¤ÏÎ¾¶ËÃ¼´Ö¤Ë¤¢¤ëÀ¯¼£¤Î¿¶Æ°¤ÎµÏ¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£À¯¼£¤Î°ì´ü´Ö¤È¤Ï¿¶¤ê»Ò¤Î¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ä¤Í¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÆÀ¤Âå¤ÏÀ¯¼£¤¬¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÁïÌÀ¤ÊÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ëü°ì¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¤â¤·¥È¥é¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯À¤³¦¤Ï¡ÖÂçº®Íð¡×¤Ë´Ù¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×ºÆÁª¤Î°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÈÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¤ÏÅö½é¡¢º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ò¡ÖÏ·¿Í¡Ê¥Ð¥¤¥Ç¥ó¡Ëvs¶¸¿Í¡Ê¥È¥é¥ó¥×¡Ë¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¸þ¤¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤â¤·ËÜÅö¤Ë¥È¥é¥ó¥×¸õÊä¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤¬ºÆ¤ÓÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜÊÔ¤ò½ÏÆÉ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÉ®¼Ô¤Î¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×ºÆÁª¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«Î©¤Æ¤ò¡¢°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÈÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤êÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û
¡³°¸ò¡¦ÂÐ³°´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÈæ½Å¤ÏÄã²¼
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¸½¾Ý¡×¤ÎËÜ¼Á¤ÏÊÆ¹ñÆâÀ¯¤ÎÉÔ²ÄµÕÅª¤ÊÊÑ²½¡¢¤È¤¯¤Ë¡Ö¾¯¿ôÇÉ·ÐºÑ¼å¼Ô¤ËÅ¾Íî¤¹¤ëÇò¿ÍÃËÀ¡¦Äã³ØÎòÏ«Æ¯¼Ô¡¦ÇÀÌ±ÁØ¤ÎµÕ½±¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂèÆó´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ÏÆâÀ¯¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤ì¤Ð¡¢³°¸ò¤ÎÈæ½Å¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÉÔ²ÄÈò¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢¥È¥é¥ó¥×¸õÊä¤ÎÆÃ°Û¤ÊÀ³Ê
°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¸õÊä¤Ï¡Ö¼«¸Ê°¦À¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²¡ÊNPD¡Ë¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¼«¸ÊÉ¾²Á¤¬²á¾ê¤Ë¹â¤¯¡¢Â¾¼Ô¤«¤é¤Î¾Þ»¿¤òÍß¤¹¤ë¤¬¡¢°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«¸Ê¤Î¼ºÇÔ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡×À³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤ÎÉ¾¤¹¤é¤¢¤ë¡£¿¿µ¶¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Âè°ì´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ò¸«¤ì¤Ðð÷¤±¤ëÊ¬ÀÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
£È¿ÂÐÇÉ¤ÎÂçÎÌ½ÍÀ¶
ÂèÆó´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎºÇÂç´Ø¿´»ö¤Ï¡Ö°Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ë¡×¤Ø¤ÎÊóÉü¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£²áµî8Ç¯´Ö¼«Ê¬¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¡Ê¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤è¤êÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ë¡ËÀ¯¼£²È¡¦´±Î½¤ËÂÐ¤·Å°ÄìÅª¤ËÉü½²¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¿ô¾¯¤Ê¤¤¶¦ÏÂÅÞÎÉ¼±ÇÉ¤¬ÂçÎÌ½ÍÀ¶¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¢£NATOÆ±ÌÁ¤Ï¼åÂÎ²½¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤Îº®Íð¤ÏÂ³¤¯
¤ÀïÎ¬¤Î¤Ê¤¤¥È¥é¥ó¥×³°¸ò
ÂèÆó´ü¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¤Ï¡¢¹ñºÝÅª´ØÍ¿¤¬Á°Äó¤À¤Ã¤¿½¾Íè¤ÎÊÆ³°¸ò¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀïÎ¬À¡×¤ò¸«¼º¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï³°¸ò¤è¤ê¤âÆâÀ¯¡¢¤È¤¯¤Ë¼«¸Ê¤ÎÌ¾ÍÀ²óÉü¤ËºÇÂç¤ÎÀ¯¼£ÅªÀºÎÏ¤ò·¹Ãí¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤À¡£
¥NATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ËÆ±ÌÁ¤Ï¼åÂÎ²½¡©
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂÐÏªÍ¨ÏÂÀ¯ºö¤ÇNATOÆ±ÌÁ¤Ï¼åÂÎ²½¤·¡¢²¤½£¡ÖÂèÆóÎäÀï¡×¤ÏÀ¾Â¦¤ÎÇÔËÌ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¦º®Íð¤¬Â³¤¯ÃæÅìÃÏ°è¡©
ÃæÅì¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤Î·³»ö´ØÍ¿¤¬°ìÁØÄã²¼¤¹¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»Ù»ý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤ì¤Ð¡¢¥¬¥¶ÀïÁè¤ÇµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬Éü¸¢¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤ÎÂÐ·è¤ÏÉÔ²ÄÈò¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¥¤¥é¥ó¤¬³ËÉðÁõ¤Ë¸þ¤«¤¦¶²¤ì¤¹¤é¤¢¤ë¡£
§ÂÐÃæÍÞ»ß¤¬¼åÂÎ²½¤¹¤ë¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡©
¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÊýÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¤¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¤â¤È¡¢½¾Íè¤ÎÆ±ÌÁ¶¯²½¤ÎµÄÏÀ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ËÇ°×ÀïÁè¤¬ºÆÈ¯¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£·ÐºÑÌÌ¡¢·³»öÌÌ¤ÇÊÆÃæ´Ö¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¤¬¡¢QUAD¡ÊÆüÊÆ¹ë°õÀïÎ¬ÂÐÏÃ¡Ë¤äÆ±ÌÁ¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ÏÄäÂÚ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£Í½Â¬ÉÔÇ½À¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¡ÖÃæ¡¦Ïª¡¦¥¤¥é¥ó¡¦ËÌÄ«Á¯¡×
¡ÚÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û
¡¥È¥é¥ó¥×ËÜ¿Í¤Î·Ð¸³¤ÎÃßÀÑ
¤µ¤¹¤¬¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤â4Ç¯´Ö¡¢¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤ê¤Ë¤âÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸Íè¤ÎÊÊ¤äÀ³Ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿2017Ç¯Åö»þ¤Û¤ÉÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅý¼£¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ã¸¤¤³Ú´ÑÏÀ¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¢¹ñÌ±¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥È¥é¥ó¥×´·¤ì
²¾¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂ¦¶á¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥È¥é¥ó¥×¼°°Õ»×·èÄê¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£2017Ç¯°ÊÍè¡¢Èà¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÀ³Ê¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆË¾¤Þ¤·¤¤À¯ºö¤òÉÔ´°Á´¤Ê¤¬¤é¤âÎ©°Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡£
£Æ±ÌÁ¹ñ¤Î¹ª¤ß¤ÊÂÐ±þ
¤³¤ÎÅÀ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤âÆ±ÍÍ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Âè°ì´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â°Ê¹ß¡¢À¾²¤NATO½ô¹ñ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¸ÀÀâ¤ËÊ¸»ú¤É¤ª¤êËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï¤Ê¤¼¥È¥é¥ó¥×¤È¥¦¥Þ¤¬¹ç¤¦¤Î¤«¡×¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£Èà¤é¤Î¥È¥é¥ó¥×¡Ö´·¤ì¡×¤Î¸¦µæ¤â¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤À¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤ËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÃæÏª¥¤¥é¥óËÌÄ«Á¯Åù
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½À¤¬ºÇ¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤íÃæÏª¤Ê¤ÉÀøºßÅªÅ¨ÂÐ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤¬¹ñºÝÀ¯¼£¾åÌäÂê¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¿·¤¿¤Ë¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤â´Þ¤á¤ÆÃ¯¤âÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
----------
µÜ²È Ë®É§¡Ê¤ß¤ä¤±¡¦¤¯¤Ë¤Ò¤³¡Ë
¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¸¦µæ¼ç´´
1953Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£78Ç¯ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢³°Ì³¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£³°Ì³Âç¿ÃÈë½ñ´±¡¢ºßÊÆ¹ñÂç»È´Û°ìÅù½ñµ´±¡¢Ãæ¶áÅìÂè°ì²ÝÄ¹¡¢ÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó²ÝÄ¹¡¢ºßÃæ¹ñÂç»È´Û¸ø»È¡¢ºß¥¤¥é¥¯Âç»È´Û¸ø»È¡¢ÃæÅì¥¢¥Õ¥ê¥«¶É»²»ö´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2006Ç¯10·î¡Á07Ç¯9·î¡¢ÁíÍý¸øÅ¡Ï¢ÍíÄ´À°´±¡£09Ç¯4·î¤è¤ê¸½¿¦¡£Î©Ì¿´ÛÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÃæÅìÄ´ºº²ñ¸ÜÌä¡¢³°¸òÀ¯ºö¸¦µæ½êÂåÉ½¡¢Æâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¡Ê³°¸ò¡Ë¡£
----------
¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¸¦µæ¼ç´´ µÜ²È Ë®É§¡Ë