ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡¢ÁíºÛÁª½ÐÇÏÉ½ÌÀ»þ´ü¤Ë¶ìÎ¸¡Ä¸øÌ³¤È¤ÎÎ¾Î©²ÝÂê¡Ö´±Ë¼Ä¹´±¤Î¿¦Ì³¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¡×
¡¡ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£¶£³¡Ë¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Î»þ´ü¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£³Æü¤Ë³«¤¤¤¿¼«¿È¤Ë¶á¤¤µÄ°÷¤È¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷£±£°¹æ¤ÎÀÜ¶á¤òÆ§¤Þ¤¨´íµ¡´ÉÍýÂÐ±þ¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£´±Ë¼Ä¹´±¤Î¸øÌ³¤ÈÁªµó³èÆ°¤ò¤¤¤«¤ËÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤«¤¬¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÎÓ»á¤ÏÆ±Æü¡¢´ßÅÄÇÉ¡Ê¹¨ÃÓ²ñ¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷Ìó£±£µ¿Í¤È¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£½ÐÀÊµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎÓ»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤òµá¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö´±Ë¼Ä¹´±¤Î¿¦Ì³¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë½ÐÇÏ¤ËÉ¬Í×¤Ê¿äÁ¦¿Í£²£°¿Í¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤á¤É¤ò¤Ä¤±¡¢£²£·Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷£±£°¹æ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËËüÁ´¤ò´ü¤·¤¿¾å¤Çµ¼Ô²ñ¸«ÆüÄø¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡Ö¼¡¤ÎÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¡×¤Ç²¼°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ëÎÓ»á¤Ï¡¢Áá´ü¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¡¢ÅÞ°÷É¼¤ò¾åÀÑ¤ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤À¡£¤¿¤À¡¢´íµ¡´ÉÍý¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë´±Ë¼Ä¹´±¤¬ÁíºÛÁª¤ËÎÏ¤ò·¹Ãí¤·¤¹¤®¤ì¤Ð¡¢ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸½¿¦´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¤è¤ëÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Ï¡¢¿ûÁ°¼óÁê¤¬¾¡Íø¤·¤¿£²£°£²£°Ç¯¤ÎÎã¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Åö»þ¤Ï°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤ËÈ¼¤¦µÞ¤ÊÁíºÛÁª¤Ç¡¢Áªµó´ü´Ö¤Ï£¶Æü´Ö¤ÈÃ»¤¯¡¢Á´¹ñ°ìÀÆ¤ÎÅÞ°÷ÅêÉ¼¤äÃÏÊýÍ·Àâ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï²áµîºÇÄ¹¤Î£±£µÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÍ·Àâ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÓ»á¼þÊÕ¤Ï¡Ö¸øÌ³¤è¤êÁíºÛÁª¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£