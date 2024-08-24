来週の中国主要企業決算 大手銀行や不動産開発会社 美団にBYD、理想汽車
来週の中国主要企業決算 大手銀行や不動産開発会社 美団にBYD、理想汽車
*は金融株
26日（月）
中国石油天然気
携程集団
康師傅控股
27日（火）
安踏体育用品
華潤置地
華潤電力控股
28日（水）
中国海洋石油
比亜迪（BYD）
美団
中信証券*
理想汽車
中国海外発展
29日（木）
中国銀行*
招商銀行*
中国人寿保険*
中遠海運控股
長城汽車
上海汽車集団
30日（金）
中国工商銀行*
中国農業銀行*
中国建設銀行*
中国神華能源
中国長江電力
中国中信
中国中鉄
中升控股
※予定は変更することがあります
*は金融株
26日（月）
中国石油天然気
携程集団
康師傅控股
27日（火）
安踏体育用品
華潤置地
華潤電力控股
28日（水）
中国海洋石油
比亜迪（BYD）
美団
中信証券*
理想汽車
中国海外発展
29日（木）
中国銀行*
招商銀行*
中国人寿保険*
中遠海運控股
長城汽車
上海汽車集団
30日（金）
中国工商銀行*
中国農業銀行*
中国建設銀行*
中国神華能源
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中国中信
中国中鉄
中升控股
※予定は変更することがあります