来週の中国主要企業決算　大手銀行や不動産開発会社　美団にBYD、理想汽車　

*は金融株

26日（月）　
中国石油天然気
携程集団
康師傅控股

27日（火）
安踏体育用品
華潤置地
華潤電力控股

28日（水）　
中国海洋石油
比亜迪（BYD）　
美団
中信証券*　
理想汽車　
中国海外発展

29日（木）　
中国銀行*
招商銀行*　
中国人寿保険*　
中遠海運控股
長城汽車
上海汽車集団　

30日（金）　
中国工商銀行*　
中国農業銀行*　
中国建設銀行*　
中国神華能源
中国長江電力　
中国中信　
中国中鉄
中升控股

※予定は変更することがあります