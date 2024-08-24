来週の中国主要企業決算 大手銀行や不動産開発会社 美団にBYD、理想汽車 来週の中国主要企業決算 大手銀行や不動産開発会社 美団にBYD、理想汽車

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来週の中国主要企業決算 大手銀行や不動産開発会社 美団にBYD、理想汽車



*は金融株



26日（月）

中国石油天然気

携程集団

康師傅控股



27日（火）

安踏体育用品

華潤置地

華潤電力控股



28日（水）

中国海洋石油

比亜迪（BYD）

美団

中信証券*

理想汽車

中国海外発展



29日（木）

中国銀行*

招商銀行*

中国人寿保険*

中遠海運控股

長城汽車

上海汽車集団



30日（金）

中国工商銀行*

中国農業銀行*

中国建設銀行*

中国神華能源

中国長江電力

中国中信

中国中鉄

中升控股



※予定は変更することがあります

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