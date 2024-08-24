来週の主な予定 東京都消費者物価指数に米PCE価格指数 夏休み終えたECB当局者ら相次いで講演
来週の主な予定 東京都消費者物価指数に米PCE価格指数 夏休み終えたECB当局者ら相次いで講演
・東京消費者物価指数 伸び拡大すれば日銀年内追加利上げ観測高まるか「酷暑乗り切り緊急支援」の影響は9月以降
・ユーロ圏消費者物価指数 サービスインフレが4.0%割り込むかどうか、インフレ鈍化なら9月追加利下げの可能性も
・夏休みを終えたECB当局者らが相次いで講演、シュナーベル理事がユーロ圏のインフレと金融政策について話す
・米国PCE価格指数 やや上昇する見通し、予想上振れなら9月50bp利下げ観測後退か セールで個人支出は増加へ
26日（月）
中国中期貸出制度（MLF）1年物金利
英国市場はサマー・バンク・ホリデーのため休場
27日（火）
中国工業企業利益（7月）
ナーゲル独連銀総裁、講演
クノット・オランダ中銀総裁、講演
28日（水）
豪消費者物価指数（7月）
マン英中銀委員、講演
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
29日（木）
月例経済報告（8月）
ドイツ消費者物価指数（8月）
米GDP改定値（第2四半期）
米新規失業保険申請件数（24日終了週）
ジョルダン・スイス中銀総裁、講演
ナーゲル独連銀総裁、講演
レーンECBチーフエコノミスト、討論会参加
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
30日（金）
日本雇用統計（7月）
東京都消費者物価指数（8月）
日銀国債買い入れ日程（9月）
外国為替平衡操作実施状況（月次ベース、7月30日-8月28日)
豪小売売上高（7月）
ユーロ圏消費者物価指数（8月）
カナダGDP（第2四半期）
米個人所得支出（7月）
米個人消費支出（PCE）価格指数（7月）
米ミシガン大学消費者信頼感（8月）
シュナーベルECB理事、イベント「ユーロ圏のインフレと金融政策」講演
ラトビア中銀総裁、リトアニア中銀総裁、フィンランド中銀総裁、エストニア中銀総裁、「ユーロ圏のインフレと金融政策」討論会参加
31日（土）
中国製造業PMI・非製造業PMI（8月）
英中銀ハスケル氏、任期満了（後任にアラン・テイラー氏、9月2日付で就任）
※予定は変更することがあります
・東京消費者物価指数 伸び拡大すれば日銀年内追加利上げ観測高まるか「酷暑乗り切り緊急支援」の影響は9月以降
・ユーロ圏消費者物価指数 サービスインフレが4.0%割り込むかどうか、インフレ鈍化なら9月追加利下げの可能性も
・夏休みを終えたECB当局者らが相次いで講演、シュナーベル理事がユーロ圏のインフレと金融政策について話す
・米国PCE価格指数 やや上昇する見通し、予想上振れなら9月50bp利下げ観測後退か セールで個人支出は増加へ
26日（月）
中国中期貸出制度（MLF）1年物金利
英国市場はサマー・バンク・ホリデーのため休場
27日（火）
中国工業企業利益（7月）
ナーゲル独連銀総裁、講演
クノット・オランダ中銀総裁、講演
28日（水）
豪消費者物価指数（7月）
マン英中銀委員、講演
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
29日（木）
月例経済報告（8月）
ドイツ消費者物価指数（8月）
米GDP改定値（第2四半期）
米新規失業保険申請件数（24日終了週）
ジョルダン・スイス中銀総裁、講演
ナーゲル独連銀総裁、講演
レーンECBチーフエコノミスト、討論会参加
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
30日（金）
日本雇用統計（7月）
東京都消費者物価指数（8月）
日銀国債買い入れ日程（9月）
外国為替平衡操作実施状況（月次ベース、7月30日-8月28日)
豪小売売上高（7月）
ユーロ圏消費者物価指数（8月）
カナダGDP（第2四半期）
米個人所得支出（7月）
米個人消費支出（PCE）価格指数（7月）
米ミシガン大学消費者信頼感（8月）
シュナーベルECB理事、イベント「ユーロ圏のインフレと金融政策」講演
ラトビア中銀総裁、リトアニア中銀総裁、フィンランド中銀総裁、エストニア中銀総裁、「ユーロ圏のインフレと金融政策」討論会参加
31日（土）
中国製造業PMI・非製造業PMI（8月）
英中銀ハスケル氏、任期満了（後任にアラン・テイラー氏、9月2日付で就任）
※予定は変更することがあります