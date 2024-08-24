来週の主な予定 東京都消費者物価指数に米PCE価格指数 夏休み終えたECB当局者ら相次いで講演 来週の主な予定 東京都消費者物価指数に米PCE価格指数 夏休み終えたECB当局者ら相次いで講演

リンクをコピーする みんなの感想は？

来週の主な予定 東京都消費者物価指数に米PCE価格指数 夏休み終えたECB当局者ら相次いで講演



・東京消費者物価指数 伸び拡大すれば日銀年内追加利上げ観測高まるか「酷暑乗り切り緊急支援」の影響は9月以降

・ユーロ圏消費者物価指数 サービスインフレが4.0%割り込むかどうか、インフレ鈍化なら9月追加利下げの可能性も

・夏休みを終えたECB当局者らが相次いで講演、シュナーベル理事がユーロ圏のインフレと金融政策について話す

・米国PCE価格指数 やや上昇する見通し、予想上振れなら9月50bp利下げ観測後退か セールで個人支出は増加へ



26日（月）

中国中期貸出制度（MLF）1年物金利

英国市場はサマー・バンク・ホリデーのため休場



27日（火）

中国工業企業利益（7月）

ナーゲル独連銀総裁、講演

クノット・オランダ中銀総裁、講演



28日（水）

豪消費者物価指数（7月）

マン英中銀委員、講演

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



29日（木）

月例経済報告（8月）

ドイツ消費者物価指数（8月）

米GDP改定値（第2四半期）

米新規失業保険申請件数（24日終了週）

ジョルダン・スイス中銀総裁、講演

ナーゲル独連銀総裁、講演

レーンECBチーフエコノミスト、討論会参加

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



30日（金）

日本雇用統計（7月）

東京都消費者物価指数（8月）

日銀国債買い入れ日程（9月）

外国為替平衡操作実施状況（月次ベース、7月30日-8月28日)

豪小売売上高（7月）

ユーロ圏消費者物価指数（8月）

カナダGDP（第2四半期）

米個人所得支出（7月）

米個人消費支出（PCE）価格指数（7月）

米ミシガン大学消費者信頼感（8月）

シュナーベルECB理事、イベント「ユーロ圏のインフレと金融政策」講演

ラトビア中銀総裁、リトアニア中銀総裁、フィンランド中銀総裁、エストニア中銀総裁、「ユーロ圏のインフレと金融政策」討論会参加



31日（土）

中国製造業PMI・非製造業PMI（8月）

英中銀ハスケル氏、任期満了（後任にアラン・テイラー氏、9月2日付で就任）



※予定は変更することがあります

外部サイト