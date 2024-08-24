　24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比130円安の3万8280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42871.68円　　ボリンジャーバンド3σ
40975.78円　　ボリンジャーバンド2σ
40680.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39079.89円　　ボリンジャーバンド1σ
38626.13円　　75日移動平均
38280.00円　　24日夜間取引終値
38194.00円　　5日移動平均
37250.00円　　一目均衡表・転換線
37207.75円　　200日移動平均
37184.00円　　25日移動平均
35365.00円　　一目均衡表・基準線
35288.11円　　ボリンジャーバンド-1σ
33392.22円　　ボリンジャーバンド2σ
31496.32円　　ボリンジャーバンド3σ
263.36円　　23日日経平均株価現物終値


株探ニュース