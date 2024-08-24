日経225先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比130円安の3万8280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42871.68円 ボリンジャーバンド3σ
40975.78円 ボリンジャーバンド2σ
40680.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39079.89円 ボリンジャーバンド1σ
38626.13円 75日移動平均
38280.00円 24日夜間取引終値
38194.00円 5日移動平均
37250.00円 一目均衡表・転換線
37207.75円 200日移動平均
37184.00円 25日移動平均
35365.00円 一目均衡表・基準線
35288.11円 ボリンジャーバンド-1σ
33392.22円 ボリンジャーバンド2σ
31496.32円 ボリンジャーバンド3σ
263.36円 23日日経平均株価現物終値
株探ニュース
42871.68円 ボリンジャーバンド3σ
40975.78円 ボリンジャーバンド2σ
40680.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39079.89円 ボリンジャーバンド1σ
38626.13円 75日移動平均
38280.00円 24日夜間取引終値
38194.00円 5日移動平均
37250.00円 一目均衡表・転換線
37207.75円 200日移動平均
37184.00円 25日移動平均
35365.00円 一目均衡表・基準線
35288.11円 ボリンジャーバンド-1σ
33392.22円 ボリンジャーバンド2σ
31496.32円 ボリンジャーバンド3σ
263.36円 23日日経平均株価現物終値
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