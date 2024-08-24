²Æµ¨µÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò»ý¤Ä¿Í¡Ö18.8¡ó¡×¡ÄµÈÅÄÌÀÀ¤¥¢¥Ê¤¬¡Öºá°´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥æ¡¼¥¸¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÈÅÄÌÀÀ¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖONE MORNING¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 6:00¡Á9:00¡Ë¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢8·î12Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë¡Á8·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë1¤Ä¤Î¿ô»ú¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖSUZUKI TODAY¡ÇS KEY NUMBER¡×¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡²Æµ¨µÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò»ý¤Ä¡Ö18.8¡ó¡×
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ì³Ø³Ø½¬¡ÖPreply¡×¤¬¡¢20¡Á59ºÐ¤ÎÃË½÷600¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²Æµ¨µÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ºá°´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öºá°´¶¤ò»ý¤Ä¡×¤¬6.3¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ðºá°´¶¤ò»ý¤Ä¡×¤¬12.5¡ó¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ18.8¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë1½µ´Ö¤Þ¤È¤á¤Æ²Æµ¨µÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¸¡£°ìÊý¡¢µÈÅÄ¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÏÊ¬»¶¤·¤Æ²Æµ¨µÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ËÍ½Äê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢²Æµ¨µÙ²Ë¤ò1Æü¼è¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÈÖÁÈ¤ò¿ôÆüµÙ¤à¤³¤È¤Ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²Æµ¨µÙ²Ë¤ÎÆü¿ôÊ¬µÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÎÅÍÜÃæ¤Ï¡Ëºá°´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¡£
¥æ¡¼¥¸¤«¤é¡Ö¤Ç¤â¡¢¡Ê²Æµ¨µÙ²Ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ë¤Þ¤¿¼è¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤¢¤±¤¹¤±¤Ê¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¡Ö¤ó¡Á¡¢¸å¤Ë¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤ÎµÈÅÄ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¡Ö¶â20¸Ä¡¦Áí¿ô45¸Ä¡×¤Ç³¤³°Âç²ñ¤ÎºÇÂ¿¤ò¹¹¿·
8·î12Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë¤ËÊÄ²ñ¼°¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¶â¥á¥À¥ë¤Ï20¸Ä¤Ç¡¢2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥ÍÂç²ñ¤Î16¸Ä¤ò¾å²ó¤ê¡¢³¤³°¤ÎÂç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥À¥ë¿ô¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥À¥ëÁí¿ô¤Ç¤â2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÂç²ñ¤Î41¸Ä¤ò¾å²ó¤ë45¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤· ³¤³°¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¶â¥á¥À¥ë20¸Ä¤Ç¤¹¤è¡ª ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£¶â¥á¥À¥ë40¸Ä¤Ç1°Ì¥¿¥¤¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢3°Ì¤È¤Ê¤ëÆüËÜÀª¤ÎÌö¿Ê¤Ö¤ê¤Ë¡¢¡Ö¿Í¸ý¤ÎÁí¿ô¤Ç¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿Í¸ý¤Ç40¸Ä¤Ç¤·¤ç¡© ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Ç20¸Ä¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡ª¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÎ®À±·² ¡Ö12Æü¤«¤é14Æü¤¬¸«º¢¡×3Ç¯¤Ö¤ê¹¥¾ò·ï
8·î12Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë¤ÎÌ¤ÌÀ¤«¤é14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢»°ÂçÎ®À±·²¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÎ®À±·²¡×¡£
º£Ç¯¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·îÌÀ¤«¤ê¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É×¤È°ì½ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤¿¤È¤¤¤¦µÈÅÄ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤ÎÎ®¤ìÀ±¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡´ßÅÄ¼óÁê ºß¿¦Æü¿ô¤Ï8·î16Æü¤Ç¡Ö1,048Æü¡×
´ßÅÄ¼óÁê¤Ï8·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢´±Å¡¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢9·î¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021¡ÊÎáÏÂ3¡ËÇ¯10·î¤ËÂè100ÂåÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢Âè101ÂåÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤ÆÂè2¼¡´ßÅÄÆâ³Õ¤òÈ¯Â¤·¡¢8·î16Æü¡Ê¶â¡Ë»þÅÀ¤Ç¤ÎÄÌ»»ºß¿¦Æü¿ô¤Ï1,048Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤ÎÎòÂåÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÄÌ»»ºß¿¦Æü¿ô¤Ï¡¢°ÂÇÜ¿¸»°»á¤¬ÄÌ»»3,188Æü¤Ç°ìÈÖÄ¹¤¯¡¢2ÈÖÌÜ¤¬¾®Àô½ã°ìÏº»á¤Î1,980Æü¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Î1,048Æü¤¬3ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¸¤Ï¡Ö¡ÊÊ¿À®°Ê¹ß¡ËÎòÂå3ÈÖÌÜ¤Ç¤â¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È3Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁíÍý¤â´Þ¤á¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡ÊÄÌ»»ºß¿¦Æü¿ô¤¬¡ËÃ»¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ONE MORNING
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡Á¶âÍË6:00¡Á9:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥æ¡¼¥¸¡¢µÈÅÄÌÀÀ¤
¡Êº¸¤«¤é¡ËµÈÅÄÌÀÀ¤¡¢¥æ¡¼¥¸
¢¡²Æµ¨µÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò»ý¤Ä¡Ö18.8¡ó¡×
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ì³Ø³Ø½¬¡ÖPreply¡×¤¬¡¢20¡Á59ºÐ¤ÎÃË½÷600¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²Æµ¨µÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ºá°´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öºá°´¶¤ò»ý¤Ä¡×¤¬6.3¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ðºá°´¶¤ò»ý¤Ä¡×¤¬12.5¡ó¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ18.8¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë1½µ´Ö¤Þ¤È¤á¤Æ²Æµ¨µÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¸¡£°ìÊý¡¢µÈÅÄ¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÏÊ¬»¶¤·¤Æ²Æµ¨µÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ËÍ½Äê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢²Æµ¨µÙ²Ë¤ò1Æü¼è¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÈÖÁÈ¤ò¿ôÆüµÙ¤à¤³¤È¤Ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²Æµ¨µÙ²Ë¤ÎÆü¿ôÊ¬µÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÎÅÍÜÃæ¤Ï¡Ëºá°´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¡£
¥æ¡¼¥¸¤«¤é¡Ö¤Ç¤â¡¢¡Ê²Æµ¨µÙ²Ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ë¤Þ¤¿¼è¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤¢¤±¤¹¤±¤Ê¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¡Ö¤ó¡Á¡¢¸å¤Ë¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤ÎµÈÅÄ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¡Ö¶â20¸Ä¡¦Áí¿ô45¸Ä¡×¤Ç³¤³°Âç²ñ¤ÎºÇÂ¿¤ò¹¹¿·
8·î12Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë¤ËÊÄ²ñ¼°¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¶â¥á¥À¥ë¤Ï20¸Ä¤Ç¡¢2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥ÍÂç²ñ¤Î16¸Ä¤ò¾å²ó¤ê¡¢³¤³°¤ÎÂç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥À¥ë¿ô¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥À¥ëÁí¿ô¤Ç¤â2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÂç²ñ¤Î41¸Ä¤ò¾å²ó¤ë45¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤· ³¤³°¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¶â¥á¥À¥ë20¸Ä¤Ç¤¹¤è¡ª ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£¶â¥á¥À¥ë40¸Ä¤Ç1°Ì¥¿¥¤¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢3°Ì¤È¤Ê¤ëÆüËÜÀª¤ÎÌö¿Ê¤Ö¤ê¤Ë¡¢¡Ö¿Í¸ý¤ÎÁí¿ô¤Ç¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿Í¸ý¤Ç40¸Ä¤Ç¤·¤ç¡© ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Ç20¸Ä¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡ª¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÎ®À±·² ¡Ö12Æü¤«¤é14Æü¤¬¸«º¢¡×3Ç¯¤Ö¤ê¹¥¾ò·ï
8·î12Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë¤ÎÌ¤ÌÀ¤«¤é14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢»°ÂçÎ®À±·²¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÎ®À±·²¡×¡£
º£Ç¯¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·îÌÀ¤«¤ê¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É×¤È°ì½ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤¿¤È¤¤¤¦µÈÅÄ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤ÎÎ®¤ìÀ±¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡´ßÅÄ¼óÁê ºß¿¦Æü¿ô¤Ï8·î16Æü¤Ç¡Ö1,048Æü¡×
´ßÅÄ¼óÁê¤Ï8·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢´±Å¡¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢9·î¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021¡ÊÎáÏÂ3¡ËÇ¯10·î¤ËÂè100ÂåÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢Âè101ÂåÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤ÆÂè2¼¡´ßÅÄÆâ³Õ¤òÈ¯Â¤·¡¢8·î16Æü¡Ê¶â¡Ë»þÅÀ¤Ç¤ÎÄÌ»»ºß¿¦Æü¿ô¤Ï1,048Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤ÎÎòÂåÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÄÌ»»ºß¿¦Æü¿ô¤Ï¡¢°ÂÇÜ¿¸»°»á¤¬ÄÌ»»3,188Æü¤Ç°ìÈÖÄ¹¤¯¡¢2ÈÖÌÜ¤¬¾®Àô½ã°ìÏº»á¤Î1,980Æü¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Î1,048Æü¤¬3ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¸¤Ï¡Ö¡ÊÊ¿À®°Ê¹ß¡ËÎòÂå3ÈÖÌÜ¤Ç¤â¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È3Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁíÍý¤â´Þ¤á¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡ÊÄÌ»»ºß¿¦Æü¿ô¤¬¡ËÃ»¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ONE MORNING
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡Á¶âÍË6:00¡Á9:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥æ¡¼¥¸¡¢µÈÅÄÌÀÀ¤
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/one/