ÅÏÊÕæÆÂÀ¡ßÃæÂ¼¥¢¥ó¼ç±é¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù¡¢¥«¥Ã¥×¥ëÊÔ¤ËÆÍÆþ¡ª¤·¤«¤·¡Ä¸µ¥«¥ìÅÐ¾ì¤ÇÂçÇÈÍð
ËÜÆü8·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Snow Man¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÈÃæÂ¼¥¢¥ó¤Ë¤è¤ëW¼ç±é¤ÎÄ¶²¦Æ»¥é¥Ö¥³¥á¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡ÙÂè6ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÏÊÕæÆÂÀ¡ßÃæÂ¼¥¢¥ó¡¢¿§µ¤¤À¤ÀÏ³¤ì¡Ä¡Öµ¢¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×
Îø°¦¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤Ç¯²¼Àä¿©·ÏÃË»Ò¡¦ÀÄÅç¿ð¼ù¡ÊÅÏÊÕ¡Ë¤È¡¢Îø°¦¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿35ºÐ´³Êª·Ï½÷»Ò¡¦³ëÌÚÀãÇµ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤Î¾®¤µ¤Ê±³¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÇ¯¤Îº¹¡È¶¨ÄêÎø°¦¡É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£
½é²ó¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤Ï¥ª¥·¥É¥éÏÈÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤Æ»»½Ð ´ü´Ö¡§7·î7Æü¡Á7·î13Æü¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤âËèÏÃTVerÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Âè1¡Á5ÏÃ¤ÎÎß·×ÇÛ¿®¿ô¤â1280Ëü²ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤Æ»»½Ð ´ü´Ö¡§7·î7Æü¡Á8·î22Æü¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024¡Ù¤Î±Æ¶Á¤ÇÊüÁ÷¤¬2½µ¤ª¤¢¤º¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤¿Á°²ó¤ÎÂè5ÏÃ¡£
¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤¿µó¤²¶ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò²ñ¼Ò¤ËÃÖ¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤ÀÄÅç¤È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀãÇµ¤È¡¢Èà½÷¤Î²È¤ÎÁ°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÄÅç¤¬¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³ÎÇ§¡£¸¼´Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¿²¼¼¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¾ðÇ®¤Î¡È¸¼´Ø¥¥¹¡É¤«¤é¤Î¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¡£
¤³¤Î»É·ãÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¡Ö5ÏÃ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Þ¤¿ÇúÃÆ¤¤¿¡¼¡ª¸ÆµÛËº¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¥¸¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆÃÂç¤Î¶»¤¤å¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÀÄÅç¤¯¤ó¤¬ÀãÇµ¤µ¤ó¤È¡Ä♡¡×¤Ê¤É¡¢¤È¤¦¤È¤¦·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¢¡ºÇ¶¯¥é¥¤¥Ð¥ë½Ð¸½¤ÇÇÈÍð¤ÎÍ½´¶¡©
26ºÐÀä¿©·ÏÃË»Ò¡¦ÀÄÅç¡õ35ºÐ´³Êª·Ï½÷»Ò¡¦ÀãÇµ¡£Îø°¦¥Ù¥¿¤Î2¿Í¤¬¤Ä¤¤¤Ë·ë¤Ð¤ì¡¢Âè6ÏÃ¤«¤é¤Ï¡È¥«¥Ã¥×¥ëÊÔ¡É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
½é¤á¤ÆËÜµ¤¤Ç¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÅç¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öº£Æü¤â¡Ê²È¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢ÀãÇµ¤Ë¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡£
Ä¹¤é¤¯Îø°¦¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿ÀãÇµ¤â¿²µ¯¤¤ÎÀÄÅç¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡Ö¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡ª¡×¤ÈÌå¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¹¬¤»²á¤®¤ÆµÕ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ËÇ®¤¤¥¬¥ÁÎø¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÀãÇµ¤Ë°ÛÊÑ¤¬¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀãÇµ¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éÈè¤ì¤¬¸«¤¨¤Ï¤¸¤á¤ë¡£ÀÄÅç¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹¥¤¤À¤·¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÄÅç¤¯¤ó¤É¤¦»×¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¡¢ìÔÂô¤ÊÇº¤ß¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀãÇµ¤Ï¡¢ÀÄÅç¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤È²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Èà»á¤Ë²ñ¤¨¤º¤Ë²×Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¤¹á¡Ê½©¸µ¿¿²Æ¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï9ºÐº¹¤ÎÎø°¦²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥º¥ì¤Ê¤Î¤«¡Ä¤È¡¢ÀãÇµ¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÎø¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡×Âçºå»Ù¼Ò¤«¤éÀãÇµ¤ÎÆ±´ü¤Ç¸µ¥«¥ì¤ÎÆ£¸¶¾Ìé¡Ê¹â¶¶¸÷¿Ã¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤éÆ£¸¶¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥í¥ó¥°¡×¤Î¹çÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÃ»´ü½ÐÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¥«¥Ã¥×¥ëÊÔ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÀãÇµ¤Î¡Èº£¥«¥ì¡ÉÀÄÅç¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡È¸µ¥«¥ì¡ÉÆ£¸¶¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ºÇ¶¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬½Ð¸½¡£¤½¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ëÀãÇµ¤ÈÆ£¸¶¤Î»Ñ¤Ë¡¢ÀÄÅç¤Î¼»ÅÊ¤Î±ê¤¬¥á¥é¥á¥é¤ÈÇ³¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡©